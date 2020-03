Una joven dejando huella; Alexa Moreno recibe medalla al Mérito Deportivo

Nuevamente nos volvió a sorprender la gimnasta Alexa Moreno, pues este jueves 5 de marzo la joven atleta recibió la medalla al Mérito Deportivo 2019 de la Cámara de Diputados.

Alexa aprovecho su presencia en el Pleno de la Cámara Baja, para pedir que se siga apoyando al deporte mencionando que tanto ella como sus compañeras de gimnasia artística han presentado dificultades para realizar sus rutinas de manera correcta por la falta de recursos.

La 🥇 Medalla al Mérito Deportivo 2019 fue entregada a la gimnasta olímpica 🤸‍♀️ @alexa_moreno_mx 👩🏻🇲🇽. Conoce más sobre la trayectoria de la galardonada. pic.twitter.com/6FXeyBMRF4 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 5, 2020

También te puede interesar: Simone Biles nuevamente sorprende con un salto rumbo a Tokio 2020



"He visto muchos casos de compañeras que han querido no solo practicar gimnasia artística, sino rítmica o de trampolín, y en Baja California no hay muchos gimnasios que permitan que puedan explotar sus habilidades. Es triste que no puedan desarrollar sus habilidades", señaló.

La joven de 24 años también externó su emoción por saber cuál es el plan para las futuras generaciones.

📸 #FotoGalería Así recibió la Medalla al Mérito Deportivo 🥇 2019, la gimnasta olímpica🤸‍♀️@alexa_moreno_mx 👩🏻🇲🇽, la cual es otorgada por esta Cámara de Diputados.👏🏻 pic.twitter.com/iSyPyOIrSd — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 5, 2020

“Es un camino difícil que tenemos por delante. Pienso que sí (se hacen sacrificios). Lo hacemos por llegar más lejos y alto, pero lo vale, al final disfrutamos ese momento de competencia”, dijo.

También te puede interesar: Gimnasta logra calificación perfecta y su rutina se viraliza

"Quiero agradecer a quienes me han estado apoyando. Tengo muchas personas detrás de mí y lo he dicho, este premio no solo es mío, es para un conjunto de personas: mi familia, que ha sido la mayor razón por la que he salido adelante, mis entrenadores, mis compañeras", agregó.

Gracias @alexa_moreno_mx por ser ejemplo de perseverancia y valentía para las mujeres y niñas y por poner en alto el nombre de México. Un gran honor haberte entregado a nombre de la @Mx_Diputados la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.

¡Sigue adelante con tus logros! pic.twitter.com/RNUNDGzNyk — Laura Rojas (@Laura_Rojas_) March 5, 2020

La diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, reconoció la labor de la gimnasta mexicana por ser ejemplo de perseverancia, superación y entrega.

Por ahora Alexa Moreno ya cuenta con su pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cabe destacar que la atleta mexicana, es la primera mujer que ha ganado una presea en los mundiales de Gimnasia, cuando consiguió el bronce en la prueba de salto de caballo en Doha, Qatar, en 2018.