Con reclamos y protestas reciben al presidente AMLO en su tierra natal

En su tierra natal Macuspana, Tabasco, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador fue recibido en medio de protestas y reclamos en el sentido de que sus programas de apoyo gubernamental no han llegado hasta este lugar; molesto el primer mandatario estuvo a punto de abandonar el lugar porque las protestas no cesaban también en contra el munícipe del lugar Roberto Villalpando Arias.

"No voy a hablar ya saben que yo soy terco hasta que me escuchen…Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes ya no voy a poder seguir hablando porque así no se puede no quiero politiquería no quiero grilla ¿me van a escuchar?, advirtió molesto el primer mandatario.

Al calmar un poco los ánimos de los asistentes el Presidente López Obrador aprovechó para reprocharles a sus paisanos que cuando regresó hace 10 años a esta región ni "lo pelaron" porque estaban de "aplaudidores" de un candidato a presidente municipal.

"Y va parejo y aquí lo he dicho vine hace como 10 años, 15 años claro que aquí nací y conozco San Carlos de hace mucho tiempo pero en una ocasión vine hace como 10 años y estaban de aplaudidores de un candidato ni me hacían caso a mí a un candidato a presidente municipal y ya saben cómo resultó ese presidente municipal ¿verdad?" reprochó con ironía el Presidente López Obrador.

Al encabezar el Programa de Mejoramiento Urbano y diálogo con los pueblos yokot'an (chontal) y ch'ol de Tabasco en el municipio de Macuspana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió hacer a un lado las diferencias partidistas, la politiquería y la grilla para sacar al país adelante y consolidar la Cuarta Transformación y esperar hasta las próximas elecciones porque no hay que mezclar eso sí dijo por ahí andan unos nada más pensando en cómo se encaraman en cargos públicos para sacar provecho ¡ al carajo los ambiciosos y los corruptos ! sentenció.

Ya entrado en gastos y ante los reclamos de la gente en el sentido de que los apoyos gubernamentales no les llegan, el Presidente López Obrador los cuestionó y pidió hacer a una lado individualismos por el bien de la colectividad porque afirmó sí están llegando los apoyos pero no de manera individual y mano alzada pidió la respuesta alos asistentes si los apoyos llegaban o no. También les preguntó si sabían que decidió saldar las deudas por la resistencia en el pago de luz eléctrica y dijo que hasta tuvo que padecer reclamos porque le dijeron "como es usted de Tabasco allá sí hubo "borrón y cuenta nueva".

"Bueno con decirles que hasta lo tuve que padecer porque en otras partes del país me decían como es usted de Tabasco allá sí borrón y cuenta nueva y acá no, y ahora ustedes mismos mis paisanos me dicen que no ¿hubo borrón y cuenta nueva vuelvo a preguntar a lo mejor, algunos no pero la mayoría si va a venir Manuel Bartlett director de la Comisión Federal de Electricidad para bajar la tarifa para que haya una tarifa justa para todos los tabasqueños", prometió el jefe del Ejecutivo Federal.

Sin dejar de estar molesto el Presidente se retiró del lugar con la promesa de regresar pronto.