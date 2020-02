María Sharapova se retira del tenis

Maria Sharapova anunció esta misma semana que se retira del tenis profesional debido a los problemas de lesiones que ha tenido en los últimos años.

En específico, la lesión que la deja fuera de actividad es en el hombro derecho. Según ha asegurado, esto ya no la deja practicar el tenis que desearía, por lo que la decisión más responsable es dejar el juego.

La tenista rusa, hizo historia en el tenis femenino pues, en el 2004, cuando tenía solo 17 años de edad, se convirtió en campeona de Wimbledon. Posteriormente, levantó 4 títulos más de Grand Slam, donde se encuentran los 2 en Roland Garros, 1 en Australia y 1 más en Estados Unidos, con una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Sharapova destacó en el deporte por su elegancia en el golpeo y su estilo único, además de que llegó a ser la mejor tenista del mundo. Sin embargo, en el 2016 sufrió uno de los momentos más fuertes de su carrera, ya que tras dar positivo en una prueba de dopaje, fue suspendida de cualquier actividad por 15 meses.

La deportista de 32 años de edad compartió a través de sus redes sociales el siguiente mensaje:

"El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, seguiré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Tenis: me estoy despidiendo".

Cabe recordar que Sharapova había perdido los 2 partidos que jugó este año, además de que fue eliminada en la primera ronda en los últimos 3 Grand Slams en los que participó.