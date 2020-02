Hay que moralizar al país: AMLO

Al manifestar pleno respeto a los grupos feministas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no dará marcha atrás al proyecto de su administración para moralizar al país como parte del combate a la violencia.

Tras diversos días de manifestaciones contra feminicidios por parte de mujeres, que aseguraron que no se requiere moralizar al país sino atender las denuncias de agresiones a mujeres y niñas e implementar acciones para su prevención, el Primer Mandatario manifestó respeto sin embargo indicó que no cambiará su postura por purificar la vida pública y fortalecer los valores de la población.

“Su planteamiento en contra nuestra era que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Yo respeto su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas. Pero no porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre, si por eso luchamos, luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual”

Insistió que no se reprimirán las expresiones de quienes no estén de acuerdo con esta administración, pero dijo que no aceptará la hipocresía de quienes son conservadores y aparentan ser liberales.