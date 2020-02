Más a fuerza, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente fue cuestionado sobre el trabajo contra los feminicidios en el país y se dijo a favor de que sea creada una fiscalía especializada en este delito.

Durante la mañanera evitó comprometerse por su creación y recordó que eso corresponde a los congresos estatales y la Fiscalía General de la República.

"A los congresos estatales, los congresos federales, el Congreso Federal, corresponde a los gobiernos de los estados, a la Fiscalía General y yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad, lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo… pues tenemos que ir cambiando y ya inició la transformación y todos estamos haciendo un esfuerzo nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción y problema que se soslaya, estalla".

Ante el cuestionamiento de un plan puntual contra el feminicidio, aseguró que se trabaja en las causas y en hacer una sociedad con unión familiar y justa, así mismo enfatizó, sí se está trabajando en la materia incluyendo a la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum ante los casos de Ingrid y Fátima.

"Lo está atendiendo por parte del gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum está atendiendo esto de manera personal, lo mismo la fiscal, Ernestina Godoy y son casos muy lamentables, no lo deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda, estamos atendiendo las causas para tener una sociedad mejor, para que se fortalezcan los valores, que haya bienestar material y del alma".

Respecto al feminicidio de la pequeña Fátima, pidió tener confianza en el trabajo que ya realiza el gobierno capitalino y de paso, aunque dijo no hay censura, sí llamó a los medios y a los conservadores no zopilotear el tema.

"Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los conservadores, decirles, recordarles que no somos iguales, ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay mucho oportunismo, se zopilotean, yo entiendo que en una circunstancia de estas haya una exigencia de justicia, es lo que se debe hacer es lo mínimo, pero no debe actuarse con oportunismo".

El grito por justicia se mantuvo fuera de Palacio Nacional, a voz alzada diversos grupos como Colectiva Dignas Hijas y feministas independientes. Después de las siete de la mañana con pancartas y algunas con pañoletas verdes, pidieron empatía al Jefe del Ejecutivo Federal.

"Les falta entender que no se va a acabar con un Constitución Moral, no acaba por ahí, un gramo de empatía, un gramo, tienes el poder, eres el Presidente, demuestra que te importamos".

Y nuevamente con pintas e incluso en algún momento intentando romper una ventana, enfatizaron se requiere que el cuidado sea para las mujeres y no para los edificios del país.

"Y vamos a rayar lo que sea necesario porque eso vale madres ojalá nos cuidarán, como cuidan a sus monumentos, a sus paredes, tienen la capacidad de organizar a un grupo de policías para cuidar nuestra marcha, cuídenos a nosotras, nos están matando, no se va a acabar con una Constitución moral, no, estamos hartas todas, por Ingrid, por Fátima".

Y para rematar la exigencia con palabras altisonantes, decidieron quemar los papeles que contenían la transcripción del decálogo contra el feminicidio dictado el pasado viernes, no faltaron las pancartas de a cómo el cachito de justicia.