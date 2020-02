Oscar 2020; estas son las películas preferidas por los mexicanos

Los premios Oscar se llevarán a cabo este 9 de febrero de 2020 a partir de las 5 de la tarde con la alfombra roja, que por cierto, W RADIO tendrá una transmisión especial, por lo que no te puedes perder quienes de los nominados se llevarán la máxima premiación del cine.

Estos premios los otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor en el cine del año 2019.

Nominadas a los Oscar 2020 serán galardonadas / Getty Images

Si aún no conoces toda la lista de nominados aquí te los dejo para que vayas haciendo tu quiniela, por lo pronto te compartimos cuáles son las preferencias de las películas nominadas al Oscar en esta emisión.

De acuerdo con una encuesta realizada por Rebold México, que se dedica a el análisis de datos, estas son las favoritas para el Oscar 2020 para los mexicanos.

¿Ya tienes lista tu quiniela para los ganadores al Oscar 2020? / Getty Images

FAVORITAS PARA LLEVARSE EL OSCAR

En mejor película para los mexicanos la preferida es Joker, luego la sigue El Irlandés y en tercera posición está 1917, recordemos que en El Irlandés participa el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien además está nominado al Oscar en la categoría de fotografía.

Por otro lado, si Joker ganara esta nominación, podría convertirse en la primera cinta basada en un comic en ganar la estatuilla a Mejor Película.

El 12% de la población da por ganador a Joaquin Phoenix como Mejor Actor en la ceremonia de este año, siendo el favorito por su interpretación en Joker.

Joaquin Phoenix nominado como Mejor Actor / Getty Images

TAMBIÉN HAY MEXICANOS NOMINADOS AL OSCAR

Rumbo a la premiación de la noche en de Los Oscars se encuentran estos mexicanos nominados: En la categoría por fotografía está Rodrigo Prieto por la cinta de El Irlandés (y donde también participa el productor Gastón Pavlovich).

La mexicana Mayes Rubeo, por el diseño de vestuario de Jojo Rabbit y por último, la actriz Imelda Castro, intérprete en el cortometraje Saria.

Rodrigo Prieto con el equipo de El Irlandés / Getty Images

¿Cuál es tu favorita para llevarse el Oscar? Estos son los nominados:

Mejor Película: El irlandés (Martin Scorsese), Jojo Rabbit (Taika Waititi), Joker (Todd Phillips), Mujercitas (Greta Gerwig), 1917 (Sam Mendes), Érase una vez...en Hollywood (Quentin Tarantino), Parásitos (Bong Joon-ho ), Le Mans 66 (James Mangold), Historia de un matrimonio (Noah Baumbach).

Mejor Director: Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino y Bong Joon Ho

Mejor Actor: Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce.

Mejor Actriz: Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renee Zellweger

Mejor Actriz de Reparto: Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie.

Mejor Actor de Reparto: Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt.

Mejor Fotografía: El Irlandés con Rodrigo Prieto, Joker con Lawrence Sher, El Faro con Jarin Blaschke, 1917 con Roger Deakins y Érase una vez… en Hollywood con Robert Richardson.

Mejor Película Animada: Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Klaus, Toy Story 4, Mr. Link y El origen.

Mejor película de habla extranjera: Parásitos, Dolor y Gloria, Honeyland, Corpus Christi y Los Miserables.

Mejor Diseño de Vestuario: El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Érase una vez… en Hollywood.

Mejor Banda Sonora: Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917 y Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Mejor Edición de Sonido: Ford V Ferrari, Joker, 1917, Érase una vez… en Hollywood, Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Mejor Mezcla de Sonido: Ad Astra, Joker, 1917, Le Mans’66 y Érase una vez… en Hollywood.

Mejor Guión Original: Puñales por la espalda, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez...en Hollywood y Parásitos.

Mejor Cortometraje Documental: In the absence, Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl), Life overtakes me, St.Louis Superman y Walk run cha-cha.

Mejor Cortometraje Animado: Dcera (Daughter), Hair Love Kitbull, Inovidable, Sister, Kitbull, Daugther.

Mejor Guión Adaptado: El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Los dos papas.

Mejor Guión Original: Puñales por la espalda, Historia de un matrimonio 1917, Érase una vez...en Hollywood yParásitos.

Mejor Edición: Ford V Ferrari, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker Parasitos.

Mejor Diseño de Producción: El irlandés, Jojo Rabbit, 1917, Érase una vez... en Hollywood, Parásitos

Mejores Efectos Especiales Oscar: Avengers: Endgame, El irlandés, El Rey León, 1917 y Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Mejor Canción Original: Rocketman Dexter Fletcher, Frozen II Chris Buck, Jennifer Lee

Harriet Kasi Lemmons, Más allá de la esperanza Roxann Dawson y Toy Story 4 Josh Coney.

Mejor Maquillaje y Peluquería: El escándalo, Joker, Judy, 1917 y Maléfica: maestra del mal.

Mejor Documental: American Factory, The cave, The edge of democracy, Para Sama y Honeyland.