Monopolio causa principal desabasto de medicamentos: SSA

El Seguro Popular atrajo un modelo de privatización de medicamentos en el sector público que permitió al Gobierno eliminar esa responsabilidad, fue lo que afirmó el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.

Al reiterar que en el Hospital Infantil “Federico Gómez”, ya se tienen los medicamentos necesarios para los niños que padecen cáncer, insistió que fue el control de medicinas por parte de las compañías, lo que llevó al desabasto que se vivió en ese instituto que no solicitó en tiempo y forma el tratamiento.

“Las compañías pueden ser pocas, tienen l producción de medicamentos, tienen la central de mezclas y tienen la distribución de medicamentos y operan dentro de estos hospitales públicos entonces es una especie de privatización de los hechos de los servicios de salud y esa es la traba fundamental que ha llevado a que cuando hay incumplimiento por parte de la compañía privada este hospital y varios otros no puedan resolver con certeza cuánto necesitan, cuánto les falta, etcétera”.

Y aunque reconoció que el director del Hospital Infantil, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se mantendrá la investigación contra el actuar de las autoridades del lugar.

“El director del hospital de acuerdo a lo que me informaron quiere participar, quiere ayudar, quiere colaborar, de todas maneras la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación, subrogaciones que se daban, para abasto de medicamentos, para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo, no podemos transferir las responsabilidad que tiene el estado en materia de educación, de salud, a particulares, el estado no puede incumplir con su responsabilidad social”.

El Primer Mandatario insistió que ya no hay desabasto del tratamiento para el cáncer y de paso aclaró con apoyo de la carta que le envió una doctora, que no fue su culpa que la familia de una niña decidiera sacarla del país para tener otro medicamento en el extranjero.