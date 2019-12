Sheinbaum apoyará a locatarios afectados por incendio en la Merced

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por la zona siniestrada de la Nave Mayor del Mercado de la Merced.

Ahí enfrento los reclamos de los locatarios, quienes se quejaron no sólo de las condiciones en las que se encuentra este mercado, sino de todo el comercio ambulante qué hay en los alrededores y que no solo no permite el acceso libre al inmueble sino que además tienen instalaciones eléctricas que ponen en riesgo a vendedores y clientes.

Mil 239 comerciantes resultaron afectados y muchos de ellos le echaron en cara que no se haya concluido la rehabilitación de la parte sur del mercado que se incendió hace más de seis años.

La Jefa de gobierno dijo que los afectados van a recibir apoyos que se requieran, entre ellos el seguro del desempleo, pero que primero se va a hacer el censo de afectados.

Después se va a va a hacer una revisión integral al inmueble, incluso, aseguró que podría demolerse todo o parte del mercado.

“Eso es lo que se va a revisar por parte de el Instituto de Seguridad de las Construcciones, de la Secretaria de Obras, de la secretaria de Protección Civil. Vamos a hacer una revisión completa del mercado para ver si requiere de un mantenimiento mayor o si se requiere haber una demolición”.

También se comprometió a resolver el tema de los vendedores ambulantes. “No es un tema sencillo pero no lo vamos a dejar de atender”, afirmó .

Por otra parte informó que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México esta haciendo el peritaje y ser ella la que informe sobre las causas que provocaron el incendio