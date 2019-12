No habrá Reforma Fiscal: AMLO

No estoy para polémicas, esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a los comentarios del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, quien al diario El País manifestó que el gobierno “no es de izquierda“.

Durante su mañanera, el Primer Mandatario manifestó pleno respeto al creador del Partido de la Revolución Democrática y afirmó, tiene la libertad de expresar lo que siente y piensa.

“Mucho respeto, es libre el Ingeniero siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista, pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al Ingeniero además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual entonces somos libres y que bien que haya debate y polémica”.

Lo que sí López Obrador enfatizó que no su administración no implementará una Reforma Fiscal como lo planteó Cárdenas Solórzano quien dijo que debería tener como objetivos elevar la recaudación del Estado para enfrentar los problemas del país y que estableciera los mecanismos y porcentajes que de esa recaudación deben corresponder al Gobierno federal, a los estatales y a los municipales.

“No ya nosotros tenemos definido que no van a aumentar los impuestos en términos reales, ni va a aumentar la deuda en términos reales ni van a haber impuestos nuevos, no va a haber una… no me gusta llamarla así, Reforma Fiscal porque ni siquiera es eso, no lo tenemos contemplado y nuestro proyecto está escrito en el Plan de Desarrollo”.

Y es que insistió que en otras administraciones se utilizaba lenguaje como Reformas Estructurales que sólo engañaron a la población, por lo que se pronunció por hacer a un lado toda esa terminología.