La mejor versión de ti mismo

Dr. Joe Dispenza, conferencista internacional, investigador, consultor corporativo, autor y educador que ha sido invitado a hablar en más de 33 países en seis continentes.

SUS LIBROS

Becoming Supernatural: How Common People Are Doing the Uncommon (2017)

You Are the Placebo: Making Your Mind Matter (2014)

Breaking the Habit of Being Yourself (2012)

Evolve Your Brain: The Science of Changing Your Mind (2007)

La premisa principal de Joe Dispenza es que el cuerpo es la mente subconsciente, y que las personas pueden cambiarse a sí mismas CAMBIANDO SUS PENSAMIENTOS.

Todo empieza con nuestros pensamientos e imaginación. Mientras sigamos pensando que somos quienes somos, que siempre seremos quienes somos, no habrá cambio alguno. Pero si empezamos a pensarnos e imaginamos como una persona nueva, entonces las neuronas, las células, la reacción química, las ondas de energía, etc, se activan para convertirnos en una nueva persona

Por lo tanto, primero HABRÍA que BORRAR viejos patrones mal aprendidos y rehacer pensamientos, si quieres que tu vida cambie.

Hoy hablaremos con Joe Dispenza de CÓMO CREAR LA MEJOR VERSION DE NOSOTROS MISMOS

¿Qué pasaría si, antes de levantarse de la cama e iniciar el día, se hicieran esta pregunta? “¿Cuál es la mejor versión de mí mismo que puedo ser hoy?”, ¿comenzarían a pensar diferente?

Si se despiertan en la mañana, se levantan del mismo lado de la cama, se bañan, se visten y peinan igual que el día anterior, desayunan diario lo mismo, manejan por las mismas calles para llegar a su trabajo, ven a las mismas personas que les activan los mismos botones emocionales y hacen todo de memoria, su mente y su cerebro permanecerá prácticamente sin cambios.

Hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes

Un principio común en la neurociencia dice que “las células nerviosas se encienden juntas, se conectan juntas”. Si piensas y haces lo mismo todos los días, tu cerebro se moldeará a ese patrón específico y se apoyará en ese mismo nivel mental.

La mayoría de las personas piensa y hace las mismas acciones todos los días, esperando resultados diferentes en su vida.

Si todos los días pensáramos en ser una mejor versión de nosotros mismos antes de comenzar el día, nuestro cerebro se encendería con nuevos patrones, nuevas secuencias y nuevas combinaciones.

Según la neurociencia, la definición más práctica de la mente es: El cerebro en acción o el cerebro trabajando

¿Cómo generamos el cambio?

Cuando hacemos que el cerebro funcione de manera diferente, inmediatamente cambiamos nuestra mente. Estamos creando una mente nueva.

Por el tamaño en nuestro cerebro del lóbulo frontal, tenemos el privilegio y la capacidad de hacer que nuestros pensamientos sean mucho más reales que cualquier otra cosa.

Si logramos eliminar el bombaerdeo de estímulos del mundo externo, podemos CREAR una nueva VERSIÓN de nosotros mismos, sin distracciones, simplemente entrando.

Cuando estamos realmente concentrados, el cerebro no distingue la diferencia entre lo que es real en el mundo externo y lo que imaginamos en la mente.

De hecho, los pensamientos que estamos teniendo en ese momento, se convertirán en una experiencia de la vida real en nuestra mente.

En el momento en que nuestro pensamiento se convierte en una experiencia real, el cerebro refleja lo que intencionalmente estamos imaginando y pensando.

Cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestro cerebro y cuando cambiamos nuestro cerebro, cambiamos nuestra mente.

Cambiar la mente para cambiar nuestra vida

El modelo de realidad de la física cuántica nos dice que la mente y la materia (cuerpo) no son elementos separados, la mente subjetiva tiene un verdadero efecto en el mundo objetivo externo. Nuestra observación consciente de la realidad es muy importante. Lo que nuestra mente intencionalmente piensa, condiciona y organiza nuestra realidad en los planos de cada destino, objetivo, deseo o meta personal.

La realidad es una extensión de nuestra mente y nuestra realidad es nuestra vida, al cambiar nuestra mente, deberíamos producir e identificar cambios en nuestra vida.

Primeros pasos para lograr ser la mejor versión de nosotros mismos.

Hay que empezar por observarnos desde una nueva versión de nosotros mismos y no desde la que solíamos ser.

Nuestra vida debe reorganizarse y renovarse porque nuestra vieja versión, la manera como pensábamos, actuábamos y sentíamos, creó la realidad que actualmente estamos viviendo.

Nuestra nueva versión tiene la capacidad de crear una nueva vida.

Nuestros pensamientos condicionan nuestra mente y nuestros sentimientos condicionan nuestro cuerpo.

Cuando tenemos a la mente y al cuerpo trabajando juntos, tenemos el poder del universo detrás de nosotros.

Cada persona es un creador divino

Hay un poder dentro de cada uno de nosotros que es común a todos los seres humanos y todos estamos conectados a él.

Esta conciencia invisible es el campo cuántico que se expresa en todas las cosas.

Es a la vez personal y, al mismo tiempo, universal. Es el dador de la vida.

Esta energía consciente refinada es lo suficientemente consciente como para apoyarnos, mantenernos, protegernos y sanarnos en todo momento.

Mantiene nuestro corazón latiendo cientos de miles de veces por día; crea más de 60 millones de células por minuto; y organiza cientos de miles de reacciones químicas en una célula cada segundo, solo por nombrar algunas.

También es la misma inteligencia que crea supernovas en galaxias distantes

Cuando desarrollamos una relación con nuestra mente, cuando hacemos contacto con ella, cuando la usamos para producir eventos deseados en nuestro futuro, cuando le pedimos que intervenga en nuestras vidas, cuando emulamos siendo creadores, cuando expresamos su poder, amor e inteligencia a través de nosotros, nos convertimos en divinos.

Hacer algo que rompa nuestra rutina

Romper el hábito de ser nosotros mismos

Eliminar los estímulos ambientales típicos que nos hacen pensar de manera rutinaria, para empezar con el proceso de un cambio verdadero.

Para cambiar, tenemos que pensar más allá de nuestra realidad actual, debemos soñar más allá de los sentimientos que nos son familiares, que hemos memorizado y que contribuyen a nuestra propia identidad, debemos crear una vida que exista en un futuro.

Todos tenemos la capacidad de lograr este reto. Solo se necesita aprender y reorganizar nuestros pensamientos para preparar a la mente hacia un mejor futuro.