Ana de la Reguera, actriz.

Sobre la serie

Ana, es una serie de comedia inspiradora, sin reservas, que derriba tabús e ideas anticuadas sobre el rol de la mujer en la sociedad.

Ana nos lleva por un viaje de amor, profesional, sexo, marihuana, autodescubrimiento y la presión de satisfacer las expectativas que todos tienen de ella.

Todo, contado a través de una voz que rompe esquemas: la voz de Ana.

Aunque no es cien por ciento autobiográfica, si tiene mucho de la vida de la actriz

Es un proyecto que llevó siete años desde Ana de la Reguera la empezó a escribir

Resulta que estaba haciendo un casting para un personaje que le gustaba muchísimo, estaba a punto de quedarse, pero no se lo dieron.

Por eso, Ana de la Reguera comenzó a escribir y, además, a fabricar el personaje que ella misma quería interpretar: “Surgió a partir de una audición que me encantaba. Era una chava super abierta sexualmente y era muy divertida. Y era algo que siempre había querido hacer y estuve cerca de quedarme. Yo creía que eso iba a cambiar mi carrera y cuando no me lo dan me pegó. Pero después me dije esto no me vuelve a pasar… y yo puedo crear un personaje así y poderme expresar como actriz de maneras que no me han dado la oportunidad de hacerlas.”

Además, Ana de la Reguera afirma que estaba pasando en una crisis existencial tanto en el plano laboral como familiar, lo cual sirvió como la semilla para desarrollar contenido propio para no depender de alguien más a la hora de obtener o no un papel.

ANA no la única cosa que ha escrito y espera pronto llevar más proyectos a la pantalla.

En la serie se ve todo el proceso que atraviesa la protagonista en el momento más importante de su vida, desde sus relaciones amorosas a lo profesional, pero también sobre su vida más interior.

El gran deseo de Ana de la Reguera es que las personas que vean la serie “vivan la vida más a manos llenas, una vida más rica, con menos preocupaciones por el qué dirán… Nunca es tarde para conseguir nuestros sueños… Y deja tú conseguirlos”.

Ana de la Reguera es la creadora, guionista, productora ejecutiva y protagonista de la serie

Conociendo a Ana

Ana (el personaje) es una actriz que vive entre las ciudades de Veracruz, Ciudad de México y Los Ángeles.

Está constantemente preocupada por dinero y angustiada por las elecciones profesionales que eso le obliga a tomar.

En la serie, se le ve debatiendo si debe firmar un contrato para ser la imagen de una empresa mexicana que fabrica un producto que ayuda a los intestinos.

En Hollywood llega hasta a acudir a un negocio de bronceado artificial, para obtener el color de piel más oscuro que esperan los productores de una latina.

En “Ana”, la protagonista mantiene tres relaciones íntimas en paralelo: una con una mujer y las otras dos con hombres, pero ninguno la hace completamente feliz.

La delgada línea entre la ficción y la realidad

“Algunas cosas las viví y otras no. Algunas experiencias las agrandé, otras las minimicé, pero en cada episodio hay elementos de cosas que creo que debemos discutir”.

En esta serie, también destaca esa relación cercana de la Ana de la serie con su familia, un reflejo de lo que ocurre en la vida real.

“Mi hermana y mi papá hacen los papeles de sí mismos”.

En la historia, precisamente, Ana tiene a su madre en su cabeza constantemente, quien la regaña cuando se sale del comportamiento de “mujer decente”, en su mente canta, baila y hasta parece controlarla por momentos.

“No hicimos una historia de amor. Es una historia de autodescubrimiento. Eso de perderse para encontrarse”.