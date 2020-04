Aprovecha la cuarentena y renueva tu piel, pelo y uñas

Polo de Velasco, médico Cirujano por la UNAM, dos años de Medicina Interna en Centro Médico Nacional La Raza, Dermatología en Hospital Gea González.

Manos: si alguna parte de nuestra piel está sufriendo la pandemia es la piel de nuestras manos, ya que todos estamos lavando aún con más frecuencia y aplicando además alcohol en gel. Pero también todos estamos realizando labores domésticas con mayor intensidad al estar TODO el tiempo en casa. Les voy a dar mis mejores consejos para que sus manos encuentren paz:

Busca un sustituto de jabón o syndet.

Usa alcohol en gel únicamente cuando tengas que salir,

No uses nunca cloro sobre tu piel

Aplica crema después de lavar las manos, existen algunas específicas para esta región

Coloca guantes siempre antes de realizar labores del hogar.

Cara: todos hablan de “propósitos” para la cuarentena pero nadie dice sobre regresar a la oficina o escuela con la piel espectacular! Lo que puedes hacer en estos días para sacarles provecho en este sentido:

¡Adopta un hábito! Te cuesta trabajo asear tu cara por las noches con el pretexto del cansancio?, este es el momento; olvidas reaplicar el fotoprotector?, ahora es más fácil.

¡Fotoprotector! ¿Aún en casa? Está bien demostrado que la radiación infrarroja y la luz visible atraviesan la piel y pueden causarle daños, en particular la luz azul que emiten todas las pantallas a las que estamos ya permanentemente expuestos, favorece la producción de melanina y con esto la formación de manchas.

Haz limpieza de los productos: si eres de los que prueban y cambian constantemente la rutina de skin care, seguramente tienes muchos tratamientos que seguramente ya deben de estar hasta caducos. Revisa el envase y deshazte de aquellos que tengan más de 6-8 meses de abiertos, además puedes valorar realmente qué es lo que te gusta y funciona.

¡Puedes usar mascarillas faciales con más frecuencia! Una a dos veces a la semana, las que me gustan a mí son la de Genové efecto peel off de vitamina C para luminosidad, de SVR Intensif masque B3 de ácido hialurónico para efecto súper hidratante y para piel grasa Effaclar mascarilla seborreguladora.

Pelo: es la mejor oportunidad para dejarlo descansar de tintes, decoloraciones así como el uso diario de plancha y secadora; por lo que es el momento para que apliques al menos una o dos veces a la semana un tratamiento capilar en casa, mi favorito es el Nia Fix que consiste en dos pasos y repara la cutícula o también puedes usar la mascarilla de Pilopeptan woman junto con el hair repair serum.

Pies: es una de las zonas que menos atención le brindamos, puedes aprovechar para mejorar todos esos callos y rugosidades (médicamente se llaman TILOMAS), puedes usar alguna crema con urea en concentraciones entre 30-50% después del baño. En Clinica Dermatologia de Velasco contamos con un tratamiento específico para lograr pies super suaves, son como calcetines, desechables que se colocan durante una hora y durante los siguientes días tus pies “mudarán” de piel.