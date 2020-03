Lo que debes saber sobre animales de compañía y el COVID-19

Ernesto Ávila, médico Veterinario Zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma De México, UNAM.

Los animales y el COVID19

La familia de los coronavirus es muy grande y existe desde hace ya muchos años en la naturaleza

La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA por sus siglas en inglés) dio a conocer que “los expertos en enfermedades infecciosas y varias organizaciones nacionales e internacionales de salud humana y animal coinciden en que no hay evidencias hasta el momento que indiquen que las mascotas se enferman con COVID-19 o la propagan a otros animales”.

Las principales autoridades sanitarias no recomiendan someter a las mascotas a pruebas de detección del COVID-19, ya que este se transmite principalmente de persona a persona.

Para perros o gatos que presentan signos de enfermedad respiratoria, la recomendación es contactar a un veterinario para la detección de los patógenos respiratorios más comunes.

El coronavirus canino

En el caso de los perros, sí existe un tipo de coronavirus (CoV) que afecta a la especie.

Sin embargo, sus síntomas son completamente diferentes, son sobre todo de carácter intestinal.

El coronavirus canino, provoca en ellos efectos similares al parvovirus canino: fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, etc.

Este se contagia mediante el contacto oral o directo con heces de otros perros infectados y aunque los cachorros tienen más prevalencia para padecerlo, puede afectar a cualquier perro sin importar su edad o raza.

El mejor tratamiento para el mismo es la prevención mediante la higiene

¿Mi perro o gato me pueden contagiar de COVID19?

NO, el coronavirus canino es una enfermedad viral que presentan los perros desde hace muchos años y de hecho existen vacunas para su prevención, muchos médicos veterinarios no la aplican, ya que su resolución es favorable y casi siempre viene acompañada de otras enfermedades virales como parvovirus, parasitarias, etc.

En el caso de los gatos el coronavirus felino provoca una enfermedad que se conoce como Peritonitois Infecciosa Felina (PIF) esta se puede presentar en PIF húmedo o seco, tampoco se transmite al ser humano.

¿Debemos tomar medidas de prevención?

En realidad con respecto al COVID19 ninguna, pero siempre es impórtate mantener a nuestras mascotas sanas, desparasitadas, vacunadas, nada que ver con el COVID 19.

¿Si yo enfermara de coronavirus alguien más tendría que cuidar a mi perro o gato?

NO, tu perro o gato puede permanecer a tu lado

De hecho el que permanezca a tu lado ayudara a que te relajes y al evitar el estrés tendrás mejor oportunidad de curarte del COVID19, solo asegúrate de que tu mascota esté bien vacunado, desparasitado, su profilaxis dental y ya.

¿Y… la hora del paseo?

Sí, lo que se busca es el aislamiento social de las personas no de los animales

Sólo no acudas a lugares de alta concentración humana

El salir a caminar a tu perro ayudara a que él se relaje al igual que tú

Ojo, paseos cortos.

¿Qué pasa si ya tenía agendadas citas médicas en el veterinario?

En la Clínica veterinaria lo que tienes que evitar es el contacto con otras personas, 1 metro de distancia

En las Clínicas veterinarias se están llevando a cabo medidas que ayudaran a disminuir el riesgo de contagio

Todos los miembros están en constante lavado de manos, diariamente se cambian las batas, los lugares son sanitizados

Claro que puedes asistir a la clínica

La única restricción es si muestras signos de COVID19, si es así llama a la Clínica veterinaria para recibir indicaciones y si te es posible que alguien más lleve a la mascota

También hay orientación vía telefónica o por videollamadas

¿Cuáles son los principales mitos?

En Las clínicas principalmente se están recibiendo llamadas con dudas sobre posibles contagios por mascotas

También, preguntan mucho si la vacuna del coronavirus canino funciona para el humano

Si el gato o perro los puede contagiar

Si el virus muto de una mascota

Nada de esto es cierto.

Tips para pasar el aislamiento con tu perro

Pueden pasar momentos maravillosos, se les puede entrenar, con estimulos positivos, enseñarles a sentarse, a hecharse, trucos, se puede esconder objetos para que con el olfato le encuentren, en el caso de perros se puede jugar con un puntero láser para que lo encuentre, se les puede cepillar constantemente, seguramente de esta contingencia la relación humano- animal puede salir reforzada.

El gremio veterinario y el COVID 19 en el mundo

En España colegas se están sumando voluntariamente para atender pacientes humanos con COVID19.

Muchas clínicas y hospitales están donando sus equipos como respiradores, ultrasonidos o rayos x portátiles para atender humanos.