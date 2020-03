Martha goes global

Carlos Alberto Nieto Méndez

24 años

Estudia un MBA y Financial Advisor en Antra Capital

Está en Madrid, lleva 4 meses ahí por estudios y trabajo

Está en cuarentena desde el miércoles 11 de marzo

“Es difícil quedarse solo en un país desconocido. México aún está en momento para tomar cartas sobre el asunto y si el gobierno no lo hace, pues la sociedad lo tiene que hacer. Dentro de unas semanas será mejor reírnos por exagerados que sentirnos mal por lo que pudimos hacer que no hicimos, así como hace 1 semana todos en España estábamos como si no fuera a pasar nada teniendo a Italia a un lado nuestro”.

¿Cuáles son las indicaciones del gobierno ante el COVID19?

Por orden del presidente del gobierno español se mantienen en estado de alarma, esto quiere decir que existe un veto circular a las personas, no es solamente una cuarentena.

La población está obligada a quedarse en casa y solo podrán salir a la calle y a espacios públicos en los siguientes supuestos

Compra de alimentos, medicamentos u otros productos de primera necesidad.

Visitas al médico o a los hospitales.

Acudir al trabajo.

Retorno al lugar de residencia.

La policía podrá “practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias”

El manejo de la información en medios

Los medios de comunicación están al 100% con programas espaciales, reportajes, y en todo momento actualizando las cifras con información real.

Multas

Existen dos tipos de multas leves de 100 a 600 euros esto puede ser por mover vayas

Y también las sanciones graves que van de los 601 a 30,000 euros y todavía otra conocida como infracción grave hasta 60,000 euros.

Viveres y supermercados

Después de la suspensión de clases y home office. Los supermercados en Madrid se llenaron todos, la gente se peleaba por el papel higiénico, enlatados, se compraba de todo tipo de cosas que muchas ocasiones no compras, los carritos de súper a tope

Actualmente los supermercados no puedes entrar acompañado, ponen cierto número de personas dentro del súper, y los demás en la calle a 1 metro de distancia

Comprar únicamente artículos de comida

El supermercado más grande de España puso horarios tratando de que la gente ya no compre miles de productos para que puedan alcanzar todos

Los trabajos:

La mayoría de los trabajos están haciendo home office

Muy pocas empresas están trabajando y las personas de la sanidad pública, policías, ejercito, siguen en sus labores.

Las recomendaciones para los animales de compañía.

Esta permitido dentro del estado de alarma poder sacar pasear a los perros, pero con un máximo de 15-20 minutos.

Hubo un caso de un hombre que quiso sacar a pasear a un perro de peluche y lo arrestaron con una multa de más de 3 mil euros.

¿Qué pasa si alguien tiene síntomas?

Hay una línea del gobierno en donde llaman, dicen los síntomas para que les indiquen permanecer en aislamiento y después de eso, van personas a especializadas a buscarlos o les indican cómo moverse al hospital más cercano.

Los comercios

Una vez que el presidente dio el estado de alarma se tuvieron que cerrar todos los comercios y solo dejar abiertos supermercados, carnicería, productos de primera necesidad, farmacias y bancos.

La situación económica

El gobierno anunció un paquete de más de 200 mil millones de euros para amortiguar el golpe económico

Entre otras cosas se les pide estar muy unidos y tratarlo de ver como una crisis momentánea y luchar por salir delante de esto

El sentir de los españoles

Se vive un ambiente muy tenso, la gente triste, sienten los días muy grises

Por otro lado se nota la unión de la gente muy fuerte, en los edificios sI te ven en la calle perdiendo el tiempo o que saliste te gritan que te vayas a tu casa, que esto no es un juego

La gente está muy comprometida con la unidad nacional para salir de este problema

Los más jóvenes tocan los portales de los pisos en donde le dicen a las personas mayores que ellos van a hacer las compras para que ellos no salgan y no se arriesguen

Lo memorable

A las 21 has todas las personas se asoman por sus balcones y ventanas y empiezan a aplaudir alrededor de unos minutos, dando gritos de agradecimiento, de apoyo y motivación para agradecer a los héroes sin capa de la sanidad pública que están en los hospitales día a dicha luchando para salvar a las personas y controlar esta pandemia.

Después de esto las personas con bocinas ponen el himno nacional y lo cantan, cantan desde sus balcones y tratan de no tirar la toalla

El sector salud como está llevando el problema

La Sanidad queda bajo un mando único en España por el coronavirus

Toma control de todo tipo de hospitales y clínicas para salir delante de este problema

Con este decreto los diferentes tipos de sanidades pasan a ser solo 1 y los trabajadores igual.

Fecha final

Primero habían dicho que el final de la cuarentena podría ser el sábado 28 de marzo, pero el Ministro de Sanidad declaro que dará otros 15 días, será 1 mes en total.

Las fronteras terrestres, marítimas ya se encuentran cerradas y las aéreas no todas cerradas, pero si muy controladas las entradas y salidas del país.