La ética del trabajo

Carlos García Jiménez, especialista en Ética y Compliance Compliance Counsel para las Américas en TE Connectivity.

¿Ética en el trabajo o Ética en todos lados?

• Ética: La RAE la define como “Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.”

• O sea, hacer lo correcto cuando nadie nos está observando

• Es muy difícil encontrar una persona con una conducta ética en el trabajoy que carezca totalmente de ella en otros ámbitos

• Fomentar un comportamiento ético en el trabajo corresponde, en principio, a los líderes de la compañía no solamente a Recursos Humanos, pero es responsabilidad de todos los empleados

¿Qué es un ambiente de trabajo Ético?

• Se establecen y comunican los límites y expectativas de forma clara

• Teoría de las ventanas rotas (tolerancia cero)// Justicia Corporativa

Cómo es una persona con un fuerte sentido de ética en el trabajo

• Integridad

• Responsabilidad

• Disciplina // Innovación // trabajo en equipo

Características de una persona con un fuerte sentido de ética en el trabajo

Integridad

• La integridad personal puede referirse a un individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, apropiado, que tiene respeto por los demás, responsable, disciplinado, directo, puntual, leal y que tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto, es atento, correcto e intachable

• La regla de oro, “Tratar a los demás como me gusta ser tratado”

• Lidera con el ejemplo y busca fomentar un ambiente ético

• Es fiable. Si dice que hará algo lo hace y los demás se sienten cómodos acudiendo a él o ella

Responsabilidad

• El promedio de horas trabajadas al año es de 2,255, es decir, unas 43 horas a la semana, según el análisis publicado el 16 de enero pasado

• Del otro lado está Alemania, país donde se trabaja un promedio de 1,363 horas al año, unas 26 horas a la semana, es decir 892 horas menos que en México.

El concepto no entendido de “Accountability”

• Individualmente hacerse dueños en identificar las prioridades y tomar como propios los procesos para alcanzar ciertos objetivos, mientras se comparten el progreso y los resultados

• 3 Factores: RCP = Responsabilidad, Compromiso y Proactividad

• Responsabilidad.- puntualidad y cuestiones administrativas cumplidas

Compromiso.- con entregar el mejor de sus trabajos no solamente lo necesario para salir del paso

• Proactividad.- propone soluciones no solamente ejecuta

Disciplina // Innovación // trabajo en equipo

• Se toma un enfoque sistemático hacia la mejora continua

• Las opiniones son escuchadas y los empleados buscan colaborar con otros departamentos o equipos

Lo que es correcto es correcto, aunque nadie lo haga, lo que es incorrecto es incorrecto aunque todo mundo lo haga. “If it comes down to your ethics vs. a job, choose ethics. You can always find another job.”— Sallie Krawcheck

¿Cómo reconocer un ambiente de trabajo Ético?

Existen ciertos factores que nos ayudan a identificarlo:

Se establecen y comunican los límites y expectativas de forma clara

• A través de Códigos de conducta y políticas que son difundidas oportunamente

• En algunas ocasiones son más restrictivas que la propia ley

• Nadie está obligado a lo imposible pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento

Teoría de las ventanas rotas (tolerancia cero) // Justicia Corporativa

• Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductasde la gente en cada sitio.

• El auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto.

• Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre.

• Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible

• Ejemplos de oficina: robo de comida, de papelería, mal uso de los recursos de la compañía, acoso laboral y sexual

• Las medidas correctivas se implementan a todos los niveles.