¿Cómo aprender a despedirse?

Gaby Pérez Islas, tanatóloga, logoterapeuta, y autora de los libros Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida. La niña a la que se le vino el mundo encima y Cónvenceme de vivir.

Desde pequeños nos enseñaron a saludar, era inconcebible no hacerlo como personita educada pero para la despedida nadie nos preparó.

Las escenas de adiós en las películas son siempre desgarradoras, la parte que seguro te saca una lágrima.

Los “finales” son el mejor tema para canciones y el peor escenario para la vida.

El tanatólogo trabaja con pérdidas y toda pérdida es un final. A veces para nosotros el momento del hola puede ser también el momento del adiós, especialmente cuando trabajamos con enfermos terminales. Cada segundo cuenta. Saber cerrar y despedirte es fundamental para crecer en la vida y para conservar tu energía. Una puerta mal cerrada es siempre una fuga energética.

Reglas básicas para despedirse:

Saber que una parte de ti y de tu biografía se está cerrando en ese momento, hónralo. No es solo decirle adiós a un trabajo es concluir con la parte tuya como trabajadora de esa oficina.

Las cosas deben soltarse porque si te aferras te desgarras. Ej: pegamento entre dos dedos.

Tu misión ahí ha terminado; no te toca seguir cuidando, ya no es tu responsabilidad. Aceptar los cambios te permite fluir.

Saber que despedirnos significa dejar con Dios a alguien lo hace más fácil A-Dios

No perder la elegancia y dignidad; no se ruega, no se insiste y no se está dispuesto a todo con tal que el otro no se vaya.

No te quedes con ganas de decir nada pero escoge las formas para hacerlo. No renuncies a ser tú cuando más lo necesitas.

Discrimina: el final de algo no es TU final.

Mantén esperanza en tiempos mejores; en nuevos comienzos.

Recuerda que amar es querer el bien del otro y a veces su partida es lo mejor para esa persona( dejar de sufrir, encarnizamiento terapéutico, adicciones)

Si agregas dos palabras a tus emociones por la despedida te serán mucho menos difíciles. Por ahora. Es que estoy triste… por ahora, es que no tengo dinero… por ahora. Es que ya no le veo chiste a la vida… por ahora.

Recuerden que la despedida es la huella en mármol que dejamos acerca de quién realmente somos.