Paola Pliego pide que limpien su nombre; gana demanda a CONADE

Paola Pliego, la esgrimista mexicana que decidió desnacionalizarse después de que una prueba de antidopaje saliera positiva lo que hizo que se no se presentara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Ella se defendió diciendo que eso no podía ser posible ya que se cuidaba muchísimo, pero la Federación de Esgrima no le creyó y decidieron excluirla de los Juegos Olímpicos, pero Paola pidió que le realizaran la prueba B en la cual salió limpia, así que insistía en asistir a los Juegos Olímpicos, pero nadie la tomaba en cuenta y no la consideraban ya para las competencias.

¡La esgrimista mexicana Paola Pliego ganó una demanda contra la Conade por daños y perjuicios, tras el falso positivo de dopaje que la dejó fuera de Río 2016!



Por lo que esta comisión deberá pagarle 15 MDP. pic.twitter.com/2PWn4ex5H9 — Paulina García Robles (@paugr) January 23, 2020

Después de esto la esgrimista decidió nacionalizarse Uzbeka y con esto en una competencia le correspondía pelear contra la mexicana Natalia Botello en la que perdió.

Cuando ella decidió naturalizarse Uzbeka la prensa la atacó diciendo que cómo era posible que una mexicana se fuera, y más aún cuando perdió al enfrentarse con la mexicana.

Después de casi dos años de litigio y muchas injusticias por los altos mandos deportivos...



¡Paola Pliego le ganó la demanda a la #CONADE!



Nadie le devolverá el sueño Olímpico "truncado" de Río 2016, pero recibirá 15 mdp por daño moral



🚨 Paola ahora representa a Uzbekistán pic.twitter.com/7btbOUs3RO — Omar Cr (@OmarCr95) January 23, 2020

Pero cuando sucedió el tema con ella o la tragedia que le pasó deportivamente hablando, no hubo la voluntad de saber qué fue lo que paso. Así que realizó una demanda por 15 millones de pesos más lo que se acumule por daños a la moral.

AL AIRE | @Geo_Gonzalez en #AlmaCanchera nos trae los detalles de la esgrimista @PaolaPliego quien ganó demanda a @CONADE



Siendo así que la Conade será responsable de pagar la demanda ya que fue la encargada de realizar el estudio cuando salió positivo.

Además ella pide que en los medios se de a conocer su historia y se limpie su nombre.