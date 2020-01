Saúl "Canelo" Álvarez le responde a Julio César Chávez Jr.

Conor McGregor es una estrella de una disciplina deportiva llamada Artes Marciales Mixtas. Ha tenido un éxito rotundo, es un irlandés con una fama tremenda, que dijo que él quería entrar al box así que reto a Floyd Mayweather Jr. y él aceptó, pero con una condición que pelearan en box.

Conor no quería meterse en las artes marciales, y Maywather aceptó donde terminó noqueándolo. Y ahora volvió a pelear durando solo 40 segundos. Por su parte, Julio Cesar Chávez Jr., boxeador al que no le fue muy bien con el “Canelo” Álvarez lanzó este reto a través de redes sociales, en el que dice que él lo puede noquear en menos de 8 rounds diciendo que si no lo hace que no le paguen.

Pero ahí no paró la cosa , pues andaba inquieto Julio Cesar Jr., así que fue y reto al Canelo diciéndole, “Canelo te reto en 175 libras el día que tú quieras en ese peso, todo limpio para la gente para no alimentar el ego de ninguno de los dos.

Respondiendo el Canelo a través de twitter “En lugar de estar retado a la gente, porque no le dices a tu padre que te ayude”. Finalmente el Canelo respondió que cada quien se quedará en donde ésta, los de artes marciales y los de boxeo.