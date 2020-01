Tiene 17 años, es mediapunta y se destaca en el Flamengo. Su cláusula de rescisión es de 70 millones de dólares, convirtiéndose así en el nuevo y flamante fichaje del Real Madrid en el mercado invernal.

Nació en Brasil en el 2002. Tiene 17 años y una larga lista de pretendientes en España, como el Atlético y el Barcelona, aunque el equipo Merengue fue el que dio el paso para asegurar su contratación.

🇧🇷 Reinier Jesus es nuevo jugador del 🇪🇸 Real Madrid, llega procedente del 🇧🇷 Flamengo a cambio de 30M€ y firma hasta junio del 2026.



¡¡OPINIONES!!

Posee una gran zancada y tiene mucha llegada lo que le permite incluso, jugar como delantero, de vez en vez con el Flamengo, equipo con el que debutó el pasado 31 de julio y con el que ganó la Copa Libertadores.

Su estatura de 1 metro 85 centímetros, le permite ser peligroso también en el juego aéreo.

Con una oferta de 70 millones de dólares no había mucho qué pensar, el futbolista, tenía todo un menú de ofertas de dónde escoger y aunque Reinier dice que quisiera ser como Paquetá y Kaká, no lo hizo por dinero, sino porque no podía rechazar la idea de jugar al lado de su ídolo desde pequeño, Zinedine Zidane, lo que también, dice mucho de él.