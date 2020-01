SOPITAS: Hoy a las 11 a.m. se realizará el primer Macrosimulacro del año

Que no te agarren como el tigre de Santa Julia, si en algún momento del día tienes que ir al baño, de preferencia que sea antes o después de las 11 de la mañana, pues hoy en punto de las 11 de la mañana, se llevará a cabo el primer macrosimulacro del año.

La alarma sísmica replicará en 13 mil altavoces en todo el país, siendo hasta ahora el simulacro con mayor coordinación entre las 32 unidades de Protección Civil, gobiernos federales y estatales en toda la república.

#México país sísmico 🇲🇽



Recuerda mañana lunes 20 de enero tenemos simulacro de #terremoto hipotético M7.0

Tu participación en el #MacroSimulacro 2020 es importante

Se activará la #AlertaSísmica, a las 11:00 horas.#Sismo

Las autoridades saben perfectamente que el sonido de la alerta sísmica, se nos ha quedado grabado en el inconsciente, siendo inevitable que nos pegue un buen susto en cuanto suena, por ello, habrá un primer aviso de que se trata de un simulacro y enseguida sonará la alerta. Si les funciona, igual tengan a la mano un bolillo para el susto, pero lo más importante será actuar como si se tratara de una emergencia real.

El macrosimuacro, será impresionante, aunque se simularán diferentes escenarios de riesgo en todo el país, en el caso de la Ciudad de México, el Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Ingeniería de la UNAM simularán un sismo hipotético con magnitud de 7.0 grados Richter, con epicentro en Acambay, Estado de México.

Nos encontramos revisando los últimos detalles para la organización del #Macrosimulacro Nacional 2020.



Puedes consultar el mapa con la ubicación de los inmuebles registrados en: https://t.co/2S0UADU1ew

Como si se tratara de un evento real, se desplegarán los servicios de emergencia incluyendo patrullas, ambulancias, bomberos y un total de 22 mil 923 vehículos, recorrerán la ciudad. Por su parte, la Cruz Roja y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas apoyarán con ambulancias, paramédicos, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, perros de búsqueda, entre otros, en tanto Protección Civil, evacuará a millones de personas de edificios, casas o inmuebles.

La @cultura_mx y el INBAL invitan a participar en el #Macrosimulacro Nacional 2020, que se realizará el lunes 20 de enero, a las 11 h.

Participa y sigue los protocolos de Protección Civil.



Participa y sigue los protocolos de Protección Civil. pic.twitter.com/V7ZyPmMRli — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) January 20, 2020

Pero además, se instalarán diferentes protocolos tanto para los que viven o trabajan en la avenida de los Insurgentes y Reforma, en el Zócalo capitalino, en el Eje Central y Flores Magón, así como en Avenida Cuauhtémoc y División del Norte, como los que estén circulando por dichas zonas.

Recuerden que hoy, en punto de las 11:00 horas será el primer #MacroSimulacro del año.



Los fenómenos naturales no se pueden evitar; sin embargo, estos ejercicios fortalecen la cultura de la prevención que nos prepara para saber cómo reaccionar. Participemos. pic.twitter.com/46S6xoTc8e — Román Meyer Falcón (@MeyerFalcon) January 20, 2020

Y ¿Qué debemos hacer? En cuanto suene la alarma sísmica, evacua el inmueble en el que te encuentres lo más rápido posible aplicando el ya conocido no corro, no grito, no empujo. Ubica la zona de seguridad más cercana y permanece en el lugar hasta que las autoridades lo indiquen. Si te encuentras manejando, aléjate de postes de luz y edificios altos, oríllate y mantén las direccionales.

Y si, el Macrosimulacro también es una buena oportunidad para actualizar el plan familiar en caso de emergencia. La responsabilidad, es de todos.