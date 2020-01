SOPITAS: Con estas bolsas podrás recoger las heces de tu mascota

Se estima que en la Ciudad de México se desechan más de 689 millones de bolsas de plástico anualmente, y esta es una de las muchas razones por las que entró en vigor la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en la ciudad.

Pero ¿cómo ha afectado esta prohibición a los dueños de mascotas para recoger sus heces?

#BuenosDiasATodos 🌞 ¿Tienes dudas sobre las modificaciones a la Ley de #ResiduosSólidos? Sigue el enlace y conoce la información completa 👉🏽 https://t.co/cbOOSxX897 pic.twitter.com/DdmcuPlP38 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 15, 2020

Antes que su perrijo o gatijo, dejen un campo minado con sus heces, deben saber que la Ley de Residuos Sólidos, contempla bolsas específicas para este y otros usos, además de que existen otras alternativas.

Así como la ley tiene sus excepciones para el uso de bolsas de plástico para la manipulación de objetos que requieran de higiene, también permite el uso de bolsas compostables, que sean susceptibles a degradarse biológicamente al ritmo que la basura orgánica para recoger las heces de las mascotas. Estas, deberán estar fabricadas con al menos el 50% de material reciclado, además de que puedan ser 100% reciclajes.

Con pequeñas acciones diarias generamos grandes cambios.



Cuando vayas al mercado o al supermercado, recuerda llevar una bolsa en la que puedas guardar tus compras. 🛍#CiudadSustentable pic.twitter.com/8PzrUdesHF — Gobierno CDMX (@GobCDMX) January 15, 2020

Sin embargo, aún estamos construyendo una cultura de reciclaje, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente, pensó que la forma más fácil tratar los desperdicio tanto para la ciudadanía como para los trabajadores de la basura, es diferenciarla por colores, así que dentro de las bolsas de plástico que están permitidas para su venta, las podremos encontrar de tres colores:

Anaranjado, para residuos inorgánicos no reciclables como el papel estaño, focos o papel carbónico.

Los #Residuos se convierten en basura cuando pierden su valor para ser aprovechados.



Al separarlos de manera correcta contribuyes a su conservación y su tiempo de vida aumenta.



Recuerda, por un #MedioAmbiente sano: reduce, reutiliza y recicla 🌎🤗 pic.twitter.com/HAp1DKerzo — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 15, 2020

Bolsas Grises, para residuos inorgánicos reciclables tales como los envases de Tetra-pack, cartón, papel y ropa, entre muchos más, y además las verdes para residuos orgánicos, con las que podrás recoger las heces de tu mascota.

Ahora bien, si no logras conseguirlas, o de plano quieres aprovechar el momento para dejar de utilizar bolsas, puedes recoger las heces de tu mascota con un periódico viejo, hojas de revistas, papel higiénico o recogedores especiales para después depositarlas en el retrete. Además, cabe señalar que las heces son biodegradables, más no solubles, por lo que más quieran, no las tiren en las coladeras.

¿#SabíasQue la correcta separación de residuos permite rescatar la materia prima de los productos y con esto su tiempo de vida aumenta? ♻️



Aquí te decimos cómo hacerlo ⤵️ pic.twitter.com/557ADFU3V6 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 7, 2020

Mientras llegan las bolsas de colores a nuestras manos, puedes utilizar las que te hayan sobrado, pero aquí nadie se salva de sus responsabilidades, si bien las multas por utilizar bolsas de plástico de un solo aplican a los distribuidores, la Ley de Cultura Cívica, pena a los que no recojan las heces de sus mascotas con una multa y de 13 a 24 horas de arresto.