El arte de la renovación, según el budismo

Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tibet en México. Organizador de las visitas de Su Santidad el XIV Dalai Lama a México.

¿Qué se entiende o debería genuinamente comprenderse por el acto de renovación?

Es posible realmente renovarse.

Es nuestra identidad y personalidad una fija o realmente tenemos la oportunidad, potencial y habilidad para combinar en este sentido mejorar.

Qué me dices del dicho popular mexicano que afirma “Genio y Figura hasta la sepultura”.

La renovación es renacimiento. Por eso es importante que dediques un tiempo para observarte, contemplar tu aquí y ahora y encontrar ese espacio dentro de ti que está en proceso de transformación, y para identificar todo aquello que necesitas soltar para materializar ese cambio.

Cultiva la aceptación, el perdón y todo lo necesario para impulsar la transformación de tu presente. De esta manera, vas a lograr atraer hacia ti una energía vital renovada, avanzar con amor y compasión y evitar vivir las nuevas experiencias desde viejas actitudes o patrones de conducta.

La renuncia

La renuncia (nges-‘byung) es la determinación de estar libres no sólo del sufrimiento sino también de las causas del sufrimiento. Implica la determinación de dejar el sufrimiento y sus causas, lo que requiere de gran valor. No se trata sólo de buscar conseguir algo lindo y no pagar por ello.

La renuncia no es el deseo de abandonar la familia, los amigos, el trabajo, el hogar, etcétera, para convertirnos en un mendigo, sino la mente que busca la liberación de los renacimientos contaminados y cuya función es eliminar el apego a los placeres mundanos.

Debemos aprender a eliminar el apego con la práctica de la renuncia o de lo contrario se convertirá en un gran obstáculo para nuestro adiestramiento espiritual. Al igual que un pájaro no puede volar con piedras atadas a las patas, nosotros tampoco podemos progresar en el camino espiritual amarrados por las cadenas del apego.

Cultivo de la perseverancia

En la tradición budista se habla recurrentemente acerca del cultivo de la perseverancia, en especial por lo que concierne al desarrollo espiritual, emocional y evolutivo.

Esta es una de las cualidades que la mayoría de nosotros encontramos difícil de perfeccionar.

Tips

Contemplar a lo preciado de la existencia humana detona en nosotros un sentido profundo de apreciación.

Contemplar la realidad e inminencia de la muerte refuerza un sentido de urgencia para el desarrollo evolutivo y el cultivo de las virtudes trascendentales o liberadoras (Paciencia, Generosidad, Perseverancia, Moralidad o quehacer responsable y sabio, Concentración y Sabiduría)

El Tomar Refugio (imprimir una dirección positiva y segura en la vida) nos dota de dirección vital.

Entender el sentido y mecánica de la causalidad moral nos inspira a actuar constructivamente

Reflexionar acerca de los defectos de vivir una existencia compulsiva y aflictiva nos permite fortalecer el sentido de transformación y renuncia.

La Renuncia es el fundamento del espíritu de la determinación evolutiva.