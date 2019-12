5 reglas para elegir tu vestido de novia

Sofía Cohen, Directora de la Boutique Sposa Bella

Sobre Sposa Bella

Es la boutique más prestigiada de vestidos de novia en México.

Tienen más de 25 años.

Para elegir el vestido perfecto, tienen a las asesoras más picudas para encontrar el vestido con el estilo perfecto.

Elección del vestido.

Es la suma del lugar y momento de la boda, más su estilo y su cuerpo.

Cortes:

Corte sirena: (vestido recto y entallado hasta la rodilla abriendo la falda a partir de ahí) estos vestidos son ideales para novias con un cuerpo muy esbelto o muy altas.

Corte princesa: se le llama así a los vestidos que son amplios y con mucho volumen. Los cortes pueden ser diferentes ya que pueden ir desde un talle que maraca hasta la cintura así como un talle que baje hasta la cadera pero que a partir de ahí la falda sea amplia y con mucho volumen

Ideal para novias románticas y que quieren lucir algo muy suntuoso y tradicional. No importa el tipo de cuerpo ya que por sus características estos vestidos se pueden amoldar a la novia que quiera lucir así

Vestido corte recto: como lo dice su nombre.. Vestido completamente recto y entallado al cuerpo de la novia… ideal para mujeres esbeltas, que quieren lucir su figura.

Telas:

encajes aplicados en tul, gasas o micados. Estilo vintage con toque moderno con brillo, escotes y transparencias y colas largas. Sobre todo, las capas y las mangas desmontables. Ciertas tonalidades en los bordados de los vestidos, encajes con dibujos más grandes.

Fondo de la falda con un tono más subido para hacer contraste con el encaje y los bordados de arriba. Contraste y fusión de telas enriquecidas con partes en transparencias.

Los velos

Se adaptan dependiendo el tipo de vestido y de evento.

Los velos largos van: desde sencillos para solo complementar los vestidos hasta mantillas de encaje y velos bordados con hilo y pedrería.

Para un vestido muy elaborado se recomienda un velo mantilla que puede ser con una fina blonda de encaje en la orilla o bien un velo sencillo sin ningún adorno o bien con algún terminado como es el soutache o un biez

Para un vestido sencillo y que la boda sea de día se recomienda un velo más elaborado como podría ser una velo largo con orilla bordada en hilo y un poco de pedrería… pero si el evento fuera en la tarde o en la noche entonces puedes llevar un velo más sofisticado con más detalles como con encajes incrustados incluso hasta bordados con pedrería.

¿Cuándo comprarlo?

¿Cuándo se debe ir a comprar el vestido? Esta es una incógnita para muchas novias. Algunas acuden a probarse vestidos, sólo para probarse, cuando se acaban de comprometer. Esto es un completo error.

A la prueba debes ir cuando tengas claro que vas a realizar la compra del vestido. Si vas antes puedes enamorarte de algún diseño, que no será el adecuado una vez tengas la boda planeada. La compra del vestido no depende solo de tu estilo, sino también del tipo de boda, el lugar, la hora de la celebración… Por ello, se recomienda acudir entre los 6 y 8 meses anteriores al día previsto.

Tu personalidad

Tu vestido de novia es una declaración de estilo y tu oportunidad para invertir en una pieza única para ti. No se trata de que uses cierto estilo, tela e incluso color, “porque es lo que se debe de hacer en una boda”, al contrario, tu vestido debe reflejar tu personalidad por completo y no hacerte sentir que estás disfrazada.

Tips extras para las novias.

Dejarse asesorar

Acordarse de que las fotos que ven en redes sociales tienen retoques y están hechas en estudios profesionales. En la vida real se puede ver diferente.

No dejarse llevar por lo que se ve en las redes sociales. No guiarse al 100% con eso.

Ver demasiados vestidos es un error. Pasas de la información a la confusión.

Ya que encontraste tu vestido dale paso a todo lo demás que necesitas para tu boda. No te claves.

Servicios Sposa Bella

Tienen un departamento para el novio y sus acompañantes donde también los asesoran con trajes en renta y venta.

Hay eventos y promociones súper especiales que tienen máximo una o dos veces al año y solo salen en sus redes sociales.