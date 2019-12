Nadie te prepara para ser CEO

Daniel Marcos, fundador y presidente ejecutivo de Growth Institute, empresa líder de educación ejecutiva. Es embajador de Singularity University en Austin TX y es CEO mundial de ExO Education. Daniel ha liderado programas de desarrollo para proveedores como Grupo Modelo, Alsea, Coppel, Walmart, Starbucks, Televisa y Endeavor.

TW: @capitalemprende ‏// capitalemprendedor.com

La mayoría de los emprendedores no construyen una compañía porque piensan “quiero ser un CEO”. En cambio, es un puesto que simplemente sucede para muchos.

Los apasionados empresarios usualmente comienzan una compañía porque tienen una visión que buscan cumplir. Luego pasan a la acción para hacer realidad esa visión. Y es cuando se ven obligados a hacerse cargo como CEOs de su compañía. Sin darse cuenta, han pasado de ser el emprendedor de una startup al CEO de una empresa en rápido crecimiento.

Nadie te enseña a ser un CEO

Las escuelas de negocios están configuradas para convertirte en un empleado con muchas capacidades pero no en un CEO (no te preparan para la dura vida de director general). Esto lo descubrí en carne propia luego de estudiar un MBA en Babson College. Si la escuela de negocios número uno no te enseña cómo construir y dirigir una empresa, ¿a dónde vas para aprender cómo convertirte en un CEO?

Y aunque aprendí mucho y conocí gente increíble, al día de hoy, en el manejo de mi negocio, hay muy poco de Babson College que realmente uso o aplico.

Ser CEO se vuelve solitario y hasta doloroso

Es por eso que dirigir un negocio se vuelve algo doloroso y solitario: siempre debes tener las respuestas correctas; mostrarte fuerte con tu equipo aún cuando las cosas no marchen bien -para no propagar tu preocupación; debes mantenerte positivo y tener pensamientos claros para tomar decisiones.

Si necesitas un consejo, no puedes recurrir a tu equipo pues ellos no están parados donde lo estás tú, y por más que lo quieran, con su experiencia no sabrán cómo darle una solución. Necesitas alguien con quien puedas hablar sobre métricas, KPIs, decisiones estratégicas, estados financieros y haya pasado lo que tú.

Imagina tener un grupo de personas bajo tu mando, y que todas dependan de ti, de tus decisiones… sería una carga pesada para cualquiera. Una mala decisión, un paso en falso, podría significar la perdición.

Busca tu comunidad

Cuando me sentí así de solo, decidí buscar apoyo de gente que supiera más que yo, con más experiencia y también tuvieran un puesto de dirección. Lo que encontré fue una comunidad de emprendedores que se apoyan para escalar sus empresas y los beneficios que he obtenido han sido increíbles.

Puedo decir que compartir mi experiencia y conocer la de otros, fue lo que me ha ayudado como líder para escalar mi empresa y tomar mejores decisiones. Solo otro compañero puede darse la vuelta y decirte: “Oye, ¿te estás despertando en medio de la noche sudando? Yo también”. “¿Tienes problemas con tu familia porque estás trabajando 20 horas al día? Yo también y esto fue lo que hice”.

Ser parte de una comunidad también lo hizo más fácil cuando las cosas se pusieron difíciles en mi negocio y mi vida personal, la relación con otros empresarios fue más importante de lo que pensaba en ese momento.

Otra cosa que me ayudó fue tener mentores. Mientras que los compañeros ofrecieron mi inestimable apoyo y los libros abrieron el camino a un conocimiento virtualmente ilimitado, los mentores que se cruzaron en mi camino pudieron guiarme e impulsarme más allá de lo que yo podría haber logrado por mi cuenta.

Mentalidad de CEO

Lo primero que debe cambiar en cualquier emprendedor es su mentalidad; ese es el primer paso para tomar las riendas de un negocio. Los mejores CEOs se juntan y se rodean de gente mucho mejor que ellos para poder maximizar sus fortalezas y entender sus debilidades. Entre mejor gente, más exitoso serás.

Pero ¿dónde comenzar a formar tu comunidad? Luego de ver la ventaja de una comunidad, decidí crear, junto con mi equipo, Club de Líderes, el único programa donde un emprendedor puede aprender a convertirse en CEO junto con otros líderes, al mismo tiempo que obtiene herramientas útiles implementables para su negocio.

Club de Líderes está compuesto por 15 cursos, que se abordan de forma mensual. Cada clase cuenta con un plan de implementación y llamadas grupales en vivo en las que, con la ayuda de un experto y la comunidad, podrás hacer mejoras significativas en tu empresa.