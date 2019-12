SOPITAS: Lo más escuchado en Spotify durante los últimos 10 años

Como ya es costumbre, la lista de lo más escuchado del año de Spotify, nos anuncia que el año está a punto de acabar, pero en plena víspera hacia una nueva década, la aplicación de música por streaming, ha decidido ir más allá y publicó el ranking de lo más escuchado en los últimos 10 años para que podamos adivinar, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

A lo largo de estos 10 años hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar toda clase de canciones, ritmos y artistas, pero si hay un género que ha caracterizado el sonido de esta década, ese es sin lugar a dudas el reggaetón que salió de las subculturas callejeras para conquistar el mundo.

Así, el artista más escuchado de la década en México es ni más ni menos que J. Balvin, quien también se colocó como el quinto artista más escuchado en todo el mundo de los últimos diez años.

Si de canciones hablamos, Me Rehúso - Danny Ocean fue la más escuchada de la década en México, ene tanto que “Shape of You” - Ed Sheeran sonó una y otra vez en todo el planeta, en tanto que Post Malone se posicionó como el artista más escuchado de este año a nivel global con más de 6 mil millones de reproducciones en todo el mundo.

¿Y las mujeres?

Si en los hombres vimos que el reggaetón fue el que dominó, con las mujeres la cosa dio un giro porque la mayoría son cantantes pop, aunque el primer lugar también se lo llevó una colombiana.

Shakira se convirtió en la artista más escuchada de la década, seguida de Ariana Grande, Ha Ash, Natalia Lafourcade y Karol G.

Por su parte, Billie Eilish y Ariana Grande ingresaron como la primera y segunda artistas con más streams a nivel mundial. La intérprete de “bad guy” superó seis mil millones de streams sólo este año, y su álbum ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO’ es el más reproducido del 2019 en Spotify.

Ahora bien, vale la pena recordar que Spotify no tiene una década de presencia en nuestro país, pues fue a mediados de 2013 cuando llegó oficialmente a nuestro país, y si se preguntan qué diablos oíamos hace 10 años, tal vez les suenen canciones como California Girls de Katy Perry, Just The Way You Are de Bruno Mars o Rolling In the Deep de Adele, que pareciese fue ayer que todos la cantábamos.