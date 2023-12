Celebra Martí Batres que comisiones avalen ratificación de Ernestina Godoy

Al asegurar que con la Fiscal bajaron los índices delictivos en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, celebró el paso que se dio en el Congreso de la capital para ratificar a Ernestina Godoy a más tardar el próximo 14 de diciembre.

Al encabezar el inicio del operativo en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, calificó como extraordinaria a Ernestina Godoy pues mencionó que ha permitido bajar los delitos de forma acelerada.

"Hemos señalado que con la fiscal Ernestina Godoy bajaron los secuestros en más o menos en un 80% nada más con ese dato ya tenemos para hacer una evaluación positiva, hay lugares en el país como Guanajuato donde existen 68 homicidios por cada cien mil habitantes, aquí hay ocho por cada cien mil... y aún así ratifican a sus fiscales, en cambio aquí en la Ciudad de México tenemos una fiscal que ha disminuido los índices delictivos sobre todo en el ámbito que tiene que ver con la investigación y cómo no vamos a querer su ratificación".

Batres Guadarrama se pronunció porque la Fiscalía permanezca con independencia estando o no a la cabeza Godoy Ramos para evitar casos como el llamado "cártel inmobiliario".

"Sobre la Fiscalía que se llamaba Procuraduría había enormes presiones, influyentismo, ya no permitimos nada de eso, no puede ser que grupos de poder por ejemplo el cártel inmobiliario ejerza influyentismo, no puede ser que la delincuencia pueda influir sobre la Fiscalía, no, se requiere a una persona totalmente independiente de la delincuencia común y de cuello blanco totalmente independiente de los grupos de corrupción para que haya procuración verdadera de justicia en la Ciudad de México por eso es que la Fiscal Ernestina ha reunido tanto apoyo a lo largo de este largo proceso para su ratificación".

Batres Guadarrama recordó que la Fiscal ya contó con el visto bueno del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y señaló que si se ha podido bajar la delincuencia y corrupción es por contar con personas como la Fiscal, quien por cierto, durante su mensaje en el evento evitó hablar del trabajo del Congreso.