Se lanza Morena contra el Tribunal Electoral local por licencia de Taboada

Tras acusar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México de intromisión, manipulación y excederse en sus funciones, entre muchas otras cosas, el pleno del Congreso de la ciudad aprobó otorgarle la licencia definitiva al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Esto con efectos retroactivos al 22 de diciembre.

Y para sacarse la espina por las omisiones en las que incurrió el grupo parlamentario de Morena al no presentarse para la realización de la sesión del jueves en la que se abordaría el tema, sus diputados aprobaron presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Tribunal por haber aprobado la licencia de Taboada.

Esa institución, dijeron, no tiene atribuciones para ello.

En la sesión, las intervenciones de todos los diputaos de Morena y sus aliados fueron para descalificar al Poder Judicial, pedir que no se entrometa en los asuntos del Poder Legislativo y para exigir que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular.

“Es una flagrante intromisión a las funciones del Congreso de la CDMX y no lo podemos permitir los legisladores de este Congreso. Digan lo que digan lo quieran politizar o no, esto no puede ser permitido por eso nosotros asistimos a este procedimiento en el pleno”, dijo el diputado morenista, Octavio Rivero presidente de la Comisión de Justicia.