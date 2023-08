SAT rifa 500 millones de pesos en el Buen Fin; Con estas compras participas

El Buen fin es la temporada de ofertas más esperada por los mexicanos, pues es la época en la que se pueden hallar los precios más bajos en todo el año y así como muchas empresas se unen en descuentos y promociones, el Servicio de Administración Tributaria, SAT no se queda a atrás y ya tiene listo su sorteo especial.

La edición 13 del Buen fin se llevará a cabo del viernes 17 al lunes 20 de noviembre del 2023 y el SAT nuevamente rifará 500 millones de pesos, de los cuales 100 se repartirán entre los negocios participantes y los 400 que resten serán para los consumidores.

De los 100 millones que están destinados para los comercios, 260 mil pesos serán el premio mayor para este sector.

Mientras que los 400 millones que serán para consumidores, se repartirán en premios de 500 hasta 20 mil pesos.

¿Cómo participar en la rifa del SAT del Buen Fin?

Todas las personas físicas pueden participar en el sorteo del SAT, siempre y cuando la compra que se realice durante el Buen Fin 2023 del 17 al 20 de noviembre se realice mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras.

Otros requisitos a tomar en cuenta para ser parte de la Rifa del Buen Fin del SAT son:

• Realizar compras de un momento mínimo de 250 pesos.

• Las compras deben realizarse en establecimientos que estañen registrados en el portal del Buen Fin www.elbuenfin.org

• Tener actualizado y activo tu buzón tributario

Debes de tomar en cuenta que no hay algún trámite o registro que debas realizar, pues si tus compras cumplan con los puntos anteriores, automáticamente se integran a una base de datos para ser parte del sorteo.

Solo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante, es por eso que en caso de ser ganadores, se reintegrará el premio de forma directa a la tarjeta participante.

¿Qué compras del Buen Fin 2023 no entran al sorteo del SAT?

No todas las compras que realices en este periodo de ofertas entran automáticamente al registro para la rifa del SAT, hay operaciones que al no cumplir los requisitos simplemente no se tomarán en cuenta:

• Compras realizadas con tarjetas emitidas en el extranjero

• Compras canceladas

• Compras que se generen con tarjetas digitales o tokenizadas

• Y por supuesto, compras realizadas en comercios que no estén registrados en el sitio oficial del Buen Fin.