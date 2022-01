Se irá a fondo en asesinato de Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana

Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigará a profundidad el asesinato de la periodista de Tijuana, Lourdes Maldonado, quien fuera agredida dentro de su automóvil en las afueras de su domicilio en la ciudad fronteriza.

Durante la mañanera el Primer Mandatario mencionó que giró instrucciones para que el caso no quede impune y aprovechó para aclarar la denuncia que Lourdes Maldonado hizo el 26 de marzo de 2019 para exigir justicia por un pleito legal contra el ex gobernador de Baja California, de extracción morenista, Jaime Bonilla por despido injustificado en una de las empresas del exmandatario estatal, asunto que ganó el pasado 19 de enero.

"En el caso del asesinato de la compañera en Tijuana he dado instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo, lo digo y lo digo parece que no se escuchara, la diferencia y es una ventaja es que no permitimos la impunidad, anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda de malhechores ahora no, entonces podemos investigar y llegar a fondo".

En este escenario anunció que mes a mes en cada reporte sobre la seguridad nacional, se hablará de los criminales detenidos, aunque de manera general y no sólo sobre las agresiones a periodistas y comunicadores.

"Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad, una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas y en este caso nos vamos a ir a fondo".

La mañana de este martes se registró una manifestación pacífica y silenciosa frente a Palacio Nacional donde integrantes de distintos medios colocaron sobre las vallas metálicas que se encuentran de cara a la puerta principal y bajo el balcón presidencial, una serie de fotografías de periodistas que han sido asesinados y a quienes no se les ha hecho justicia. Tras los últimos asesinatos de Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez, por un momento fotógrafos dejaron sus equipos para unirse a la protesta. Entre las leyendas que se observan en este memorial, se encuentran "Prensa no disparen, no se mata la verdad matando periodistas y ojalá los únicos disparos que escuchemos sean los de nuestras cámaras".