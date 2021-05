Solicita AMLO a EU adelantar envío de vacuna AstraZeneca

Podría ser a finales de este mes cuando termine la vacunación de los adultos de 50 a 59 años aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al comentar que ello será posible si Estados Unidos atiene a su solicitud de adelantar el envío de vacunas AstraZeneca.

Durante la mañanera explicó que en la videollamada sostenida con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la semana pasada, le solicitó un adelanto de dosis de dicha farmacéutica y aunque dijo, la respuesta no fue negativa, México estará en espera que el país vecino concluya con las investigaciones que necesita.

“Ellos no han autorizado para ser aplicadas en Estados Unidos y tienen una cantidad considerable, la respuesta de la vicepresidenta fue diría, favorable y muy responsable porque nos dijo que están ellos en la mejor disposición de entregar a países que no tienen vacunas, lo que se ha acumulado de la vacuna AstraZeneca pero que antes de hacer estos envíos, la están practicando, llevando pruebas a la vacuna porque no quieren mandar, no quieren enviar algo que no esté en buen estado, que no sean vacunas caducas, sino que sean vacunas efectivas”.

Mientras tanto, en el “Pulso de la Salud” en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que México será el primer país fuera de China que iniciará estudios de Fase III de la vacuna Walvax contra el COVID-19, a más tardar el 30 de mayo.

“Una nueva alternativa Walvax, ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China, se van a iniciar en México, una vez que autorice también Cofepris, estudios de la fase III, vamos a ser el primer país, fuera de China en realizar estudios fase tres de esta vacuna, y la vacuna utiliza tecnología de ARNM, no requiere congelación, a más tardar el 30 de mayo si lo autoriza Cofepris, inicia el estudio y van a participar seis mil personas voluntarias en México con lo cual tendríamos en su caso otra opción”.

También destacó que existe interés de cinco países por la vacuna mexicana Patria, como España y Guatemala; y comentó que se hará el planteamiento de envío de la vacuna nacional a los países que no tienen acceso, en la Cumbre Mundial de la Salud.

“Les informo que este planteamiento el Presidente, directamente lo va a hacer en la Cumbre Mundial de Salud, del G20 que va a tener el día 21 de mayo, ósea la próxima semana, el Presidente va a hacer sus comentarios, planteamientos en esa cumbre, que en buena medida se deriva de lo que ha venido planteando México, cómo es posible que esto esté ocurriendo así, cuáles son los límites de la cooperación internacional, pues son estos, se va a plantear ahí”.

Y es que de acuerdo al Secretario de Relaciones Exteriores, en 22 países no tienen todavía vacunas contra el COVID-19 y que 99 países no han vacunado aún al 10% de su población.