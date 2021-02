Presume titular de la SFP logros anticorrupción de la 4T ante ONU

Gracias a las reformas que México ha hecho en materia de combate a la corrupción hemos logrado recuperar 10 billones de dólares, presumió la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

“This reforms allowed us to collect an extra ten billion dollars from the largest tax payers...” dijo la Secretaria de la Función Pública al hablar en inglés.

Al participar en representación del gobierno de nuestro país en la Presentación del Informe sobre Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera Internacional (FACTI, por sus siglas en inglés) para lograr la Agenda 2030 organizada por las Naciones Unidas, en su breve intervención Sandoval Ballesteros, llamó a las naciones a tener normas más estrictas para evitar el blanqueo y flujo de capitales ilícitos al tiempo que consideró que el sector privado también debería sujetarse a las normas de transparencias porque de lo contrario la fiscalización de las decisiones por parte de los poderes del mercado hace que las instituciones democráticas estén al servicio de intereses específicos.

“El sector privado tendría que responder a las normas de transparencia, en los dos últimos decenios los casos más polémicos de flujos ilícitos que han permitido las entidades internacionales demuestran el riesgo de una falta de normativa la comunidad internacional tiene que aunar fuerzas. Coordinar su labor contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal porque puede haber efectos secundarios”, advirtió la funcionaria mexicana en voz de un traductor.

En ese sentido lamentó que los países de renta baja intentan competir disminuyendo sus normas de transparencia y responsabilidad y la comunidad internacional por lo tanto, insistió, tiene que intervenir para conseguir integridad financiera y para hacerlo tenemos que hacer un esfuerzo especial para intercambiar información y combatir nuestras buenas prácticas para diseñar normas más integrales y estrictas respecto al secreto bancario, apunto Sandoval Ballesteros.

“Y hoy es más importante que nunca conseguir esos objetivos, no podemos seguir condenando a millones de personas a vivir en la pobreza mientras que un puñado acumula la gran mayoría de la riqueza de todo el mundo, al contrario, debemos trabajar todos juntos para lograr un mundo más próspero e igualitario para todos”, llamó Sandoval Ballesteros en voz de una traductora.

Agregó que en un mundo en el que nuestras economías están relacionadas, la transparencia únicamente será tan fuerte como lo sea el eslabón más débil de la cadena. En las acciones internacionales está claro qué hay que hacer algo más, hay que apuntar a la responsabilidad concreta de los países más desarrollados, hay que ejercer presión para que los centros financieros cumplan las normas dentro de sus competencias para que cumplan también con las normas de transparencia, porque reprochó, estas naciones cuentan con recursos para combatir el terrorismo pero la lucha contra la corrupción no recibe la misma prioridad.

Por tanto dijo, hay que mostrar a los ciudadanos de todo el mundo que sus gobiernos son capaces de controlar los problemas de lavado de dinero y evasión fiscal y que se están invirtiendo los recursos necesarios en la lucha contra las desigualdades, porque si no podemos lograrlo volvió a advertir, tendremos que prepararnos para un reproche por parte de los ciudadanos que estaría totalmente legitimado y que además pondría en tela de juicio la legitimidad de los gobiernos democráticos y si no actuamos pronto finalizo, nunca seremos capaces de lograr la Agenda del 2030.