Falso que solo a los ricos se les secuestre: Miranda de Wallace

La asociación Alto al Secuestro informó que este delito registró una disminución de 21.2% durante el mes de mayo, al pasar de 99 carpetas de investigación en abril a 78 el mes pasado.

Sin embargo de acuerdo a los reportes se observó un aumento de 4.5 por ciento, durante mayo se contabilizaron 116, es decir, cinco más que en el mes de abril. Este incremento obedece a los dos secuestros masivos, el de los médicos registrado en la Ciudad de México y otro en Nayarit.

Los estados con mayor incidencia de secuestros en mayo son: Estado de México (14); Veracruz (13), Michoacán y Morelos (5 por cada entidad), Chihuahua y Ciudad de México (4 por cada estado)

La presidenta de la asociación, Isabel Miranda de Wallace, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a no utilizar la política de seguridad para jugar a confundir a las personas diciendo que solamente los ricos pueden ser secuestrados.

“Creo que el presidente trae su agenda y es muy claro que solo habla de lo que él quiere hablar, no me atrevería a decir que lo está minimizando, pero si me parece muy confuso el que él mande ese mensaje, que solamente secuestran a los grandes potentados, a los ricos, eso no es verdad, creo que la seguridad no está dentro de sus temas prioritarios, de otra manera no le habría quitado recursos al tema de seguridad. Para el presidente sus temas prioritarios es el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucia y el tema del petróleo. En política de seguridad no podemos jugar a confundir a las personas diciendo solamente los ricos pueden ser secuestrados”.

Miranda de Wallace no descartó la posibilidad de que al término de la emergencia sanitaria, el secuestro se convierta en uno de los principales negocios de los grupos criminales para recuperar sus ganancias.

“Por desgracia el secuestro inició cuando se empezó a meter la delincuencia organizada porque fue una forma de refaccionarse de recursos económicos de manera rápida y si pudiera ser, pero hemos visto que el delito de secuestro y la extorsión son dos delitos por los cuales ellos obtienen rápidamente dinero, por desgracia esto puede incrementar al mismo tema de los recursos económicos”.

En el periodo de enero 2018 a abril 2020 hay registro de 4 mil 277 víctimas de secuestro, de las cuales 828 son mujeres. En los meses enero-abril 2020 fueron privadas ilegalmente de su libertad 88 mujeres.

Los estados donde se secuestra a más mujeres son: Veracruz (160 víctimas), Estado de México (127) y la Ciudad de México (82 víctimas).