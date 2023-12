Pide Peña despartidizar el tema energético en México

Por Rocío JardínezMéxico.- En el marco del anuncio de la decisión de Argentina de expropiar Repsol, el candidato a la presidencia por Compromiso por México, Enrique Peña Nieto aclaró que su propuesta de abrir a la iniciativa privada el apoyo hacia Pemex no tiene ninguna intención de privatizar el recurso

Durante su participación en el Foro Económico Mundial capítulo América Latina, el abanderado del PRI y Partido Verde urgió a despartidizar el tema energético en el país"Creo Que México ha perdido tiempo y tiene que despartidizar la decisión que se tome en materia energética precisamente para favorecer la participación del sector privado tanto lo cual permitiría que Pemex la empresa de todos los mexicanos tuviera mayor productividad"

El candidato reiteró la necesidad de que el sector privado intervenga en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, sin que el Estado pierda la propiedad sobre los hidrocarburos pero dijo al igual que países como Colombia podría fortalecer la política energética del país

Posteriormente durante su segunda gira proselitista por Jalisco, el ex gobernador del Estado de México dijo que no se vale que los otros candidatos se manejen con agresiones en esta campaña. "Esta no es una competencia ni somos enemigos quienes estamos en esta justa democrática, somos adversarios y solamente queremos contrastar los proyectos de còmo vamos a resolver las necesidades de la gente"

Por otro lado respecto al encuentro entre el PAN y el PRI en la denominada Mesa de la Verdad, el candidato ala presidencia dijo que su partido buscará no enfrascarse en discusiones sino dijo se dedicará en mostrar la verdad.