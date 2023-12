México no merece un IFE incompleto: Creel

Por Verónica CastellanosMéxico.- La falta de tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) habla muy mal de la responsabilidad de la Cámara de Diputados, afirmó Santiago Creel, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional

En conferencia de prensa, dijo que México no merece un IFE incompleto y no existe una justificación para que a unos días de que se inicie el proceso electoral no se hayan nombrado los consejeros

Por otra parte, Creel Miranda aseguró que las encuestas entre los aspirantes del blanquiazul, permanecen con ventaja a su favor tanto entre la militancia como entre la ciudadanía