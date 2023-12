Exhortan al IFE a estar atento al monitoreo de spots

Por Mónica RomeroMéxico.- Legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM, exhortaron al Instituto Federal Electoral (IFE) a estar atento al monitoreo de spots y sancionar cualquier situación fuera de la ley en los estados donde habrá elecciones el próximo tres de julio. A nombre del PRI, el diputado Arturo Zamora Jiménez se congratuló por la decisión del IFE de suspender los spots donde se anuncian los logros del Gobierno federal, en los estados donde se llevarán a cabo elecciones el 3 de julio. "Los recursos deben ser destinados para apoyar a la gente y no para difundir los avances y generar simpatías. Este es un efecto boomerang, difundir logros que no son logros, todo se revierte y se debe impedir que se difundan este tipo de spots". Por su parte, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, señaló que los spots que el Gobierno federal presenta están sustentados en distintos medios de comunicación, y éstos están pautados y registrados antes de que inicien los procesos electorales. Por ello, descartó que los anuncios de los logros del Gobierno federal incidan en los votos en los Estados que se encuentran en procesos electorales. "Se debe cuidar que no haya un derroche de recursos, pero si ya estaba en el programa de planes y metas con antelación no debe tomarse como desvío; por ello, las autoridades del IFE deben garantizar la transparencia y el uso correcto de recursos". En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que las decisiones del IFE frente a los comicios en este 2011 debe apegarse a la ley, a fin de evitar condiciones de ingobernabilidad en los estados donde existan elecciones. "No se debe enrarecer el ambiente de las campañas electorales, por lo que los spots del Gobierno federal deberán ser retirados para evitar que incidan y favorezcan los votos en pro del partido en el gobierno, existen huecos en la ley para regular los spots e infomerciales, que causa inequidad para las demás fuerzas políticas". Asimismo, el vocero del grupo parlamentario del Partido Verde, Alejandro del Mazo Maza, aprobó la decisión del IFE de retirar los spots publicitarios sobre los logros del Gobierno federal, en los estados donde se llevarán a cabo elecciones el próximo 3 de julio.