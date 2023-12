Niegan corrupción en el IMSS

México.- En W Radio, Carlos Abelleyra, quien fue separado de la Presidencia Ejecutiva en México de Laboratorios Stendhal tras el escándalo por un supuesto caso de corrupción en el IMSS, aseguró que la grabación telefónica difundida en días pasados en la que se habla de una licitación de 80 millones de pesos, se debió únicamente a una asesoría profesional

Es una posible licitación, correcto, de hecho nunca salió; es una conversación entre dos particulares... Tengo 27 años en la industria, se me pidió un consejo y se me pidió que si yo pedía hacerlo. Es un producto único, se pide licitación justamente para darle transparencia... En ningún momento hablamos con ningún funcionario público, aseguró

En la Primera Emisión de Hoy por Hoy, Abelleyra Cordero dijo que ya presentó una denuncia penal por los hechos y aclaró que en la grabación telefónica no se habló de comisiones, sino de costos de distribución

Para poder vender se establece un precio. Una vez que se establece el precio, las instituciones, en algunos de los casos piden que se entreguen en muchos lugares y eso cuesta. Y para poder hacerlo hay que cobrar. Cuando se dice que iban a cobrar cuarenta centavos, es imposible surtir una cajita a Tijuana en ese precio. Mi comentario fue no, mejor cinco, si no, no sale, argumentó

Carlos Abelleyra también deslindó al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano

Lo del señor Toscano, titular de la Cofepris, por obvias razones tenemos una relación con él. Yo lo conozco y lo conozco bien. Tenemos una relación, sí. Somos conocidos de negocios, sí. Pero déjeme decirle algo y eso sí lo digo en descargo de él; si hay alguien honesto en esta administración es Miguel Ángel Toscano. Justamente por ser tan honesto, tenemos una relación tan cercana, sostuvo

A pregunta expresa de Carlos Puig, Carlos Abelleyra afirmó que nunca ha sido corrupto.