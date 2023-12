Pide Zelaya a OEA tomar acciones contra EU

Tegucigalpa.- El destituido presidente Manuel Zelaya pidió en una carta enviada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, adoptar medidas contra Estados Unidos, porque al parecer ha abandonado su apoyo para restituirlo en el poder

'El 28 de junio los militares asaltaron mi casa a balazos, me secuestraron y me desterraron a Costa Rica, el Congreso Nacional falsifico mi firma y en un abuso de poder, emitió un decreto donde me separo de mi cargo de presidente constitucional', destacó Zelaya

En la misiva enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), difundida aquí este viernes, Zelaya calificó de 'ambigua' la posición de la administración de Barack Obama, que ahora apoya las elecciones generales del próximo domingo

Luego que Zelaya declaró 'letra muerta' el Acuerdo de San José firmado el 30 de octubre entre los negociadores de Zelaya y del gobierno de facto, Estados Unidos ha optado por bajar la presión sobre Honduras

El gobierno de Washington ha condicionado su disposición a observar los próximos comicios electorales que fueron convocados en mayo anterior, durante el gobierno de Zelaya

Incluso dicho Acuerdo delegó al Congreso Nacional, la facultad de decidir o no el retorno de Zelaya, pero ese poder del Estado, ya anuncio que el pleno de la Cámara lo decidirá hasta el próximo 02 de diciembre

También el presidente de facto, Roberto Micheletti, se ha retirado de la presidencia desde el miércoles anterior para propiciar que la población vote en paz y retornara hasta la próxima semana, cuando el Congreso Nacional debata el retorno de Zelaya

En la misiva, Zelaya aseguró a Insulza, que Estados Unidos 'utiliza posiciones ambiguas e imprecisas por un lado reconocen mi gobierno, empero, por otro lado ignoran nuestra posición y las resoluciones de la OEA, ONU y atienden las instrucciones del régimen de facto'

Solicita que se apliquen sanciones que contempla la Carta Democrática de ese organismo hemisférico

