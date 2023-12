Niega Cárdenas reconciliación con PRD

Por Verónica RangelMéxico.- Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD aclaró que no ha buscado una reconciliación con su partido ya que no tiene pleitos con nadie

A pesar de que en los nuevos documentos del Sol Azteca que serán sometidos a aprobación del Congreso Nacional Refundacional se plantea una urgente reconciliación con figuras nacionales como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, el ex jefe de gobierno capitalino aclaró que no tiene que reconciliarse con nadie porque no tiene pleitos con nadie

Admitió que no ha leído los documentos que serán la base para la transformación interna del PRD, por lo que prefirió no hacer pronósticos sobre los resultados del Congreso Refundacional del Sol Azteca

Incluso, reconoció que hasta el momento no lo han invitado al congreso nacional. Recordó que no es delegado del partido por lo que no tiene la obligación estatutaria de asistir

Respecto a los tres años de trabajo del autodenominado “gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cárdenas aseguro que realiza un trabajo político del cual esperará ver los resultados.