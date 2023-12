Dan por hecho recorte de la OPEP y sólo faltaría precisar volumen

Londres, octubre 23, 2008.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ya decidió bajar sus cuotas de extracción en la reunión de hoy en Viena, y sólo quedó pendiente el volumen por bajar, dijo este viernes la prensa británica. El punto crítico será precisar el tamaño de la baja, lo que enfrenta a los miembros de la OPEP, publicó hoy en su página electrónica The Independent. La semana pasada el ministro del petróleo de Qatar anticipó una reducción del suministro de más de un millón de barriles por día, y su colega ecuatoriano cotizaba un precio ideal de 80 dólares por barril. Esta semana, un representante libio describió el mercado como "inundado" y puso en duda si el recorte de un millón de barriles sería suficiente. La víspera, el ministro de energía iraní, Gholamhossein Nozari, anunció la reducción en dos millones de barriles por día. Algunos de los miembros más grandes de la OPEP, incluyendo Kuwait y Arabia Saudita, fueron menos optimistas, acentuando que cualquier medida debe tener en cuenta la crisis financiera global. La energía más cara reforzará las tendencias de crisis económica a través del mundo desarrollado, presionando aún más los precios. La OPEP, que suministra más de un tercio del petróleo al mundo, se encuentra ante una recesión global que muestra la caída de 46 por ciento de los precios, el registro más bajo desde julio, informó a su vez The Times. A pesar de que el precio del barril se elevó más de dos dólares la víspera, esto no fue suficiente para influir en los analistas lejos de los pronósticos de cortes en la producción. Hussain Al-Shahristani, el ministro de petróleo de Irak, pidió un corte inmediato para equilibrar la oferta y la demanda del hidrocarburo. "La demanda de petróleo ha disminuido durante los meses pasados y la producción corriente dentro y fuera de la OPEP es mayor a la demanda por lo que obviamente se requeriría un corte en la producción," dijo el ministro. La OPEP se reunirá en diciembre nuevamente y entonces no tienen que hacer cortes drásticos de inmediato, dijo Al Shahristani y añadió que la organización estuvo preocupada por los precios debido a que el presupuesto de 2009 estimaría un precio de 90 dólares. Venezuela, socio fundador de la OPEP, también ha insistido en la necesidad de un corte junto a Irán, que sugirió un corte de dos millones de barriles por día. Shokri Ghanem, jefe de la delegación de Libia en la OPEP, también sugirió un recorte de dos millones de barriles, pero Arabia Saudita, el productor más grande e influyente, externó que el precio del petróleo se determinaría por el mercado. Analistas han dicho que una economía global más lenta podría limitar el impacto de cualquier corte en el suministro del hidrocarburo de la OPEP, convendría para apoyar los precios. Con información de Notimex