Ordena IFAI informar sobre recuperación de lugares en poder del narco

México, agosto 27, 2008.- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que otorgue información sobre los espacios en manos del narcotráfico que el Estado recuperó. En la sesión pública, presidida por Alonso Lujambio, se determinó que "con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se revoca la respuesta otorgada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública". También resolvió instruir a dicho organismo para que en un término no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la resolución y en el mismo término informe al IFAI sobre su acatamiento. Un particular solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública información sobre las zonas de la nación que estaban en poder de los cárteles de la droga y que han sido recuperadas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. El particular basó su petición en que "en su plan contra el narco, el gobierno federal argumentó que su estrategia era quitarle plazas o espacios a los cárteles de la droga". El 11 de junio, el Secretariado Ejecutivo respondió al particular que "la información solicitada no es competencia de esa dependencia o entidad". Asimismo, indicó que con base en lo previsto en el Artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de acuerdo con los datos que solicita, "le sugerimos que acuda con la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República". Ante esa respuesta, el 12 de junio el recurrente presentó un recurso de revisión en el IFAI, por medio del cual impugnó la resolución del Secretariado Ejecutivo. En su reclamación señalaba que "la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal sugirió solicitar la información a esa instancia porque en sus archivos no existía". Luego de analizar las actuaciones de una y otra parte, los comisionados del IFAI resolvieron que una vez emitida la sentencia, se notifique al recurrente y al Comité de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de su Unidad de Enlace. Con información de Notimex