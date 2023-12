Credibilidad en autoridades ayudó a combatir inseguridad: ex alcalde de Bogotá

México, agosto 14, 2008.- En entrevista para W RADIO, Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, explicó que cuando fue funcionario planteó un modelo para combatir la delincuencia que consistió en un proyecto de construcción de ciudadanía y la creación de centros de mediación y conciliación para los habitantes. “Fortalecimos la justicia, se creó una lucha antihomicidios, fortalecimos la comisaria para que hubiera escenarios pacíficos y se pudieran resolver los pequeños problemas, muchas de las muertes se deben a conflictos mal tratados, ayudó mucho la credibilidad en la alcaldía, lo que decíamos, lo hacíamos”, aseguró. Mockus afirmó que a través de medidas para regular las actividades cotidianas lograron grandes avances. “Cuando se cruza una calle en un lugar indebido, estoy poniendo mi vida en riesgo, si usted aprende a respetar las normas más pequeñas podrá respetar las normas fundamentales”. Agregó que se les entregó el control de tránsito a mimos porque la policía era corrupta e intentaron sensibilizar. “El mimo no podía poner multas, el mimo puede hace pensar, usar la pedagogía, los mimos funcionaron”. El ex alcalde Bogotá señaló que en un estudio que se realizó durante su mandato se pudo confirmar que el inicio de fin de semana se relaciona con el incremento de homicidios. “Los viernes y sábado por la noche, la gente se embriaga, se producen riñas, se aprovechaba el momento para el ajuste de cuentas” Y aseguró que “no hay causa humana, no hay dinero, no hay intereses familiares o personales que ameriten que alguien pierda la vida” esto luego de que explicó algunas medidas que utilizó en Bogotá para combatir la inseguridad. Finalmente, se mostró preocupado por las consecuencias del crimen organizado en México. “Yo no sé porque los mexicanos se matan entre sí, me parece como una afrenta a ese sentido tan bello que tienen de nacionalidad, ese orgullo. Hay muchas razones de autoestima nacional, me parece que cometer homicidios es afectar gravemente la autoestima”.