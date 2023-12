Definirán este miércoles temas del periodo extraordinario

México, junio 10, 2008.- Las juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado definirán este miércoles los temas del periodo extraordinario de sesiones, en el que se incluirá la elección de los tres nuevos consejeros del IFE y el cambio de formato del Informe Presidencial. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, indicó que los líderes de las bancadas en San Lázaro coinciden en que el periodo extraordinario se celebre la próxima semana. Señaló que ambas juntas de Coordinación Política sesionarán mañana en el Senado para acodar los términos exactos, las fechas y los temas que se incluirán, El también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro adelantó que el cambio del formato al Informe Presidencial será incluido entre los temas a tratar. "Saben que se reformó el Artículo 69 constitucional aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado se ha comentado que hay otros temas que valdría la pena aprovechar para incluir, como eliminar el veto de bolsillo", subrayó. Asimismo, dijo, establecer en la Constitución el veto presidencial al presupuesto, acotar el fuero constitucional a los diputados e incluir que el presidente no tenga que pedir permiso para ausentarse del país cuando sean menos de siete días, entre otros temas. Sobre la posibilidad de que se incluya en el extraordinario lo referente a elevar a rango constitucional las figuras de referéndum y plebiscito, dijo que no lo descartaría, aunque aclaró que a esos periodos se llega con los temas que tienen consenso y dictamen, y "éste no es el caso". "Vamos a realizar el extraordinario porque queremos cumplir con la Constitución sobre modificar las leyes secundarias en materia electoral 90 días antes que inicie el proceso electoral de octubre", puntualizó. Entre esas leyes mencionó la de medios de Impugnación y la de Radio y Televisión. Sin embargo, reiteró que "hay muchos temas que venimos trabajando y que están pendientes que no han alcanzado un grado de consenso suficiente para que sean presentados en el extraordinario y que seguramente serán presentados en el periodo ordinario". Comentó que se decidió incluir en el periodo extraordinario de sesiones la elección de los tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que tomarán posesión el próximo 15 de agosto. Con información de Notimex