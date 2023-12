Regresa Vela a titularidad tras cumplir partido de suspensión

Pamplona, España, abril 12, 2008.- El delantero mexicano Carlos Vela regresará este domingo al cuadro inicial de Osasuna que visita a Espanyol de Barcelona, luego de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas. El atacante recuperará su lugar en el cuadro de José Angel "Cuco" Ziganda, el cual ocupó Jokin Esparza en la derrota 1-0 ante Recreativo Huelva la fecha anterior. "El sábado perdimos por más cosas y no por la ausencia de Vela; pero sí que es cierto que recuperamos un jugador que está bien y que, además, nos da llegada", declaró Ziganda de cara al partido de este domingo correspondiente a la fecha 32. Vela, quien ha participado en 26 de los 31 juegos que se han disputado de la temporada española, podría estar viviendo sus últimos encuentros con el cuadro "rojillo", toda vez que Osasuna y Arsenal se mantienen en pláticas para decidir el futuro del jugador. Además del retorno del jugador mexicano, el delantero uruguayo Walter Pandiani también vuelve a la titularidad, en sustitución de Javier Portillo, quien salió de la convocatoria y no verá acción en el estadio Olímpico de Montjuic. Por su parte, el delantero caboverdiano Eduardo Fernandes Pereira "Dady", recibió el alta médica, luego de que en la semana sufrió una enlongación en el abductor mediano del muslo izquierdo, aunque su presencia en la cancha no está asegurada. En tanto, el técnico navarro rechazó que el enfrentamiento ante Espanyol sea visto como una final, debido a que todavía quedan encuentros para buscar la permanencia en Primera División, al marchar en el sitio 16 con 37 unidades. "Es verdad que cada vez queda menos y hay menos tiempo para reaccionar o rectificar, pero no nos debemos descentrar del objetivo. Mañana no es una final y no es el partido clave, porque hasta el 18 de mayo tenemos opciones de ir hacia arriba o de quedarnos como estamos", comentó. A continuación, la lista de convocados para el duelo ante Espanyol: Elía Vallejo y Ricardo López como porteros; Nacho Monreal, Miguel Flaño, César Cruchaga, Josetxo Romero y Javier Flaño como defensas; Patxi Puñal, Héctor Font, Juanfran Torres, César Azpilicueta, Jaroslav Plasil, Javi García y Mauricio Astudillo como mediocampistas; Enrique Sola, Walter Pandiani, Carlos Vela y Dady en la delantera. Con información de Notimex