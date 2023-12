Denuncia PAN a funcionarios del PRD y del GDF por desvió de recursos

Por: Víctor Sandoval

México, DF, enero 24, 2008.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos por presunto desvió de recursos a favor de Alejandro Encinas, candidato a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Mariana Gómez del Campo, presidente del partido blanquiazul en el Distrito Federal, sostuvo que se están utilizando cobijas y despensas para apoyar al ex jefe de gobierno de la capital.

En concreto señaló como responsables a Gerardo Fernández Noroña, ex vocero del PRD, así como a Alfredo Hernández Reigosa y Dioni Indiano, funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, (GDF).

El miércoles, Alejandro Encinas se deslindó de cualquier injerencia en el reparto de cobijas y cobertores que se realizó el sábado pasado en la colonia ejército constitucionalista que, según denunciaron algunos legisladores, realizaron funcionarios del gobierno local y Fernández Noroña.

Asimismo, llamó a la militancia a no usar recursos públicos a favor de ningún candidato y "menos de mi persona, no los necesito; no es legal ni es correcto"., dijo.