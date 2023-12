Triste "Conejo" Pérez por ser marginado de convocatoria mundialista

México D.F., 3 de abril, 2006.- El portero de Cruz Azul, Oscar Pérez, aseguró estar en el mismo nivel que los convocados por el técnico argentino Ricardo La Volpe a la selección mexicana de futbol para el Mundial de Alemania 2006, y quedar marginado de la lista lo deja triste.

En conferencia de prensa luego del trabajo con el equipo en La Noria, Pérez dijo estar tranquilo pese a no haber sido tomado en cuenta, pues de alguna manera "ya sabía que no iba a quedar porque La Volpe ya tenía lista a su gente que participó con él en la eliminatoria".

El guardameta agregó que "uno se prepara para enfrentar el no ser tomado en cuenta y como no participé mucho en el proceso del técnico sabía que no iba a estar en la lista final y se dio, pero ahora hay que trabajar con el equipo para sacarlo adelante".

Consideró que con su experiencia pudo haber ayudado al equipo, "pues tuve la oportunidad de disputar dos mundiales y eso fue algo extraordinario, pero ahora no se pudo, son puntos de vista del técnico, él lo decidió y no pasa nada".

El jugador cruzazulino indicó que tanto para el seleccionador nacional como para él "en esa lista están los mejores y para mí son compañeros que tienen cualidades y por eso están ahí, ahora hay que apoyarlos para que hagan un Mundial mejor que los anteriores".

Respecto a si estaba listo para ser considerado por La Volpe, Oscar Pérez dijo que "físicamente me siento bien y creo que estoy al nivel de cualquier otro pero la decisión ya la tomó el técnico y ahora hay que tratar de ser campeones con Cruz Azul".

De la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, mencionó que pudo haber tenido su oportunidad ya que con el tiempo que tiene la selección para prepararse podría superar la lesión que sufre y retomar su nivel, "porque es un jugador que en la cancha marca la diferencia".

Acerca de la derrota sufrida ante San Luis, el jugador dijo que fue un partido desastroso, "porque las cosas no nos salieron como esperábamos y perdimos muchos balones, ellos nos esperaban atrás y nosotros nos desesperábamos y terminaron por darnos la vuelta".

"Fue un mal día en el que nada nos salió, caímos en exceso de confianza pues sabíamos que San Luis sería un arma de dos filos que quiere salvarse y jugó el todo por el todo para salir con el resultado", finalizó.