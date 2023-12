Se duda participación de Armstrong en la Tour de Francia del 2005

Paría, Francia.- Todo parece indicar que Lance Armstrong no correrá en el Tour de Francia del año próximo. El estadounidense, que hizo historia este año al conseguir un récord de seis victorias consecutivas, dijo en una entrevista que le gustaría concentrarse en otras carreras.

Armstrong dijo al diario deportivo L'Equipe que 'es hora de pasar a otras cosas'.

'Honestamente, no sé si seré de la partida en el próximo Tour', dijo al diario. 'Hay muchas otras cosas que me gustaría hacer en el ciclismo antes de retirarme. De modo que me estoy convenciendo que el 2005 sería un buen año para hacerlo'.

'Cumplí un sueño al ganar mi sexto Tour. Pero ahora es el momento de pasar a otras cosas', insistió.

El texano de 32 años ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional al Tour, la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial, dejando muy poca dedicación a otros clásicos como la Vuelta de España.

'Por primera vez, mi calendario ciclístico no está decidido un 100% para el comienzo del año', dijo. 'Prefiero ser flexible y tener la libertad de decidir. Si eso significa el Tour, entonces lo decidiré cuando me parezca'.

'Por supuesto, seguiré adorando el Tour', agregó. 'Sigue siendo la carrera más important5e del mundo'.