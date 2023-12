Beckham espera reaparecer el 14 de noviembre

Londres, Inglaterra.- David Beckham, que ha estado inactivo un mes con fisura en una costilla, espera reaparecer en Real Madrid en una semana.

El capitán de la selección inglesa se lesionó en el partido de Inglaterra con Gales el 9 de octubre por la clasificación mundialista.

En una entrevista difundida el viernes por la radio BBC Beckham dijo que espera reaparecer contra Albacete el 14 de noviembre.

Si todo anda bien, podría estar en condiciones de jugar un amistoso para Inglaterra contra España en Madrid tres días después.

'No veo la hora de jugar', dijo Beckham. 'Es una lesión que uno puede disfrutar un par de semanas para descansar, pero a partir de allí se hace frustrante'.

Dijo que 'no he podido ir al gimnasio, correr ni caminar. Hace un par de días me sentí de lo más bien e intenté correr, pero durante los dos o tres últimos días ni me pude mover. Me muero por volver a jugar. Pero veremos cómo evoluciona'.