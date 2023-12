México, incongruencias de la política climática: Nora Cabrera

Ayer se pudieron ver las incongruencias de la política climática de México, sobre el tema de transición del uso de energías limpias, y aunque hay consenso entre los países, el debate es grande, sobre todo en el acuerdo de triplicar la capacidad de renovables, compartió la directora de Nuestro Futuro, A. C., Nora Cabrera en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

México dijo, tiene un posicionamiento de desfase en general dice que hace, pero no de lo que no está haciendo como reducir el uso de combustibles fósiles, sobre todo en el gas, por salud y reducción de metano, pues afirmó que, pese al compromiso del 2030, éste no se cumplió en reducción de metano. Por lo que afirma, “necesitamos política climática consistente”.

Y criticó que, para la presentación del Plan Sonora, un sitio con paneles solares de la CFE que aumentará la capacidad de energía renovable, México tuvo que pedir prestado un pabellón para su presentación.

El vienes las negociaciones llegarán a su fin y se espera una mayor contribución de todos los países participantes, más allá de los apoyos del anfitrión.