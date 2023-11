Todavía hay una emergencia alimentaria por el huracán Otis: Cruz Roja

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, informó que la situación por el paso del huracán “Otis” es de emergencia alimentaria, muchas personas carecen de alimentos y las toneladas primarias para los damnificados ya se terminaron, en los últimos veintidós días han entregado dos mil 700 toneladas de ayuda humanitaria en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“La gente sigue sin tener insumos para su alimentación, no tienen capacidad económica para adquirir en tiendas, no hay trabajo, no hay empleo fijo, están desesperados… Los estudios que estamos haciendo en piso dicen que no se ha resuelto de fondo… La Cruz Roja sigue ocupando todo tipo de elementos”.

Carlos Freaner Figueroa dijo que la basura es notoria en Acapulco y hace falta mayor acción de limpieza para levantarla, el agua potable aún no llega a ciertas zonas de la periferia, pero en el Puerto hay mucha seguridad. En el tiempo que han repartido la ayuda humanitaria no presentaron ningún problema con los más de ciento veinte tráileres enviados.

Al ser cuestionado sobre si emplearon a los damnificados en labores de limpieza señaló que no tiene información sobre alguna institución, pero lo que si es seguro es que hay gente haciendo filas cada que entregan ayuda, “todavía no tienen sustentabilidad de alimentos”, concluyó.