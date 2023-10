En entrevista con Carlos Loret de Mola, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM y aspirante a la Rectoría, Patricia Dávila Aranda, dijo que tiene la experiencia y las habilidades para ser rectora, así como los elementos por sus características, trayectoria y conocimiento de la universidad, “es tiempo de mujeres”.

Dávila Aranda señaló que hay muchas áreas de oportunidad y cosas que se tienen que cambiar, se debe entrar con un programa integral para los alumnos, capacitar a los docentes con tecnología, hacer los programas interdisciplinarios para solucionar problemas del país, meterse en la innovación.

La aspirante a la Rectoría de la UNAM puntualizó que a pesar de ser cercana al rector Enrique Graue siempre trabaja de manera independiente en la parte académica y administrativa, “me ubico trabajando con el cómo muchos… es lógico que algunos del staff estemos ahí porque tenemos experiencia”.

Al ser cuestionada sobre si las elecciones presidenciales de 2024 tendrían un impacto con el proceso de la UNAM aseguró que no es político sino académico, los proyectos que se proponen son para beneficiar a la Universidad y hay mucho compañerismo, “Yo no puedo decir que no haya habido intento de meterse en el proceso, pero yo no he sido ni atacada ni buscada para atender algún partido o grupo político y jamás lo haría”, concluyó.